Lenarčič ministrstvo zapušča protestno

V času komisarske funkcije pa ga služba na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) ne bo čakala, saj je predlagal sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Za Dnevnik je potrdil, da s svojo odločitvijo želi pokazati na slabo stanje na ministrstvu in na odnos vodstva "do diplomatov, diplomacije in s tem tudi do države". Dodal je, da se glede na svojo dolgo 27-letno kariero na MZZ ne poslavlja z lahkim srcem: "Vendar na podlagi izkušenj in sedanjega stanja stvari ocenjujem, da bom za Slovenijo in Evropo odslej lahko naredil več in bolje drugod".

Lenarčič je ob odhodu izrazil še nestrinjanje z določbo zakona, ki za diplomata, ki se po šestih letih službe v mednarodni organizaciji ne vrne ali na MZZ, nato ne ostane vsaj polovico obdobja mirovanja, predvideva pogodbeno kazen. Kazen po Lenarčičevem mnenju odvrača slovenske od služb v mednarodnih institucijah, tiste, ki pa se za to vendarle odločijo, pa sili "v povsem nepotrebno izbiro, in to več let vnaprej, pod grožnjo znatnih finančnih posledic".

Na MZZ Lenarčičevemu trajnemu odhodu niso nasprotovali, so pa potrdili, da so zaradi njegovih očitkov že sprožili postopek sprememb zakona o zunanjih zadevah, še dodaja časnik. Lenarčič ima z Evropsko komisijo do začetka nastopa mandata sklenjeno pogodbo o neplačanem sodelovanju, zdaj pa naj bi zaprosil, da to sodelovanje postane plačano.