Lenarčič na pogovoru z von der Leynovo: resor še ni znan

Lenarčič pa je v pogovoru z slovenskimi dopisniki v Bruslju julija med zanimivimi resorji izpostavil raziskave in okolje, regionalno politiko, digitalizacijo, širitev in mednarodno sodelovanje.

V neuradnih ugibanjih o tem, kateri portfelj bi lahko dobil slovenski kandidat, se omenjajo številne možnosti, med njimi razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč, pravosodje in tudi širitev, ki jo je že pred časom izpostavil premier Marjan Šarec .

Von der Leynova bo po navedbah predstavništva v skladu z dogovorom v torek predstavila celovito informacijo o sestavi članov in razdelitvi resorjev prihodnje komisije.

"Veseli me, da je novoizvoljena predsednica komisije potrdila uvrstitev moje kandidature na njen seznam bodočega kolegija komisark in komisarjev. Nemudoma po objavi njenega predloga se bom temeljito posvetil pripravam na predstavitev v pristojnem odboru Evropskega parlamenta," je Lenarčič sporočil po srečanju v pisni izjavi.

Von der Leynova bo svojo ekipo predstavila v torek. Pričakujejo se spremembe v arhitekturi komisije. Ključni vlogi bosta poleg predsednice kot glavna podpredsednika igrala socialdemokrat Frans Timmermans in liberalka Margrethe Vestager.

Sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra.

Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo. Šibke člene, ki bi lahko ogrozili pozitiven izid, se tako običajno zamenja pred glasovanjem.