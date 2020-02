Lenarčič: Sodišče lahko vprašamo, ali arbitražna razsodba zavezuje obe strani

Na vprašanje, ali je 273. člen dobra možnost, za katero bi se Slovenija morala odločiti, je komisar odgovoril: "To je vedno bila dobra možnost. Problem je, da je zanjo potrebno soglasje obeh strani."

Lenarčič sicer ocenjuje, da je sodišče v sodbi dovolj jasno povedalo, da pričakuje od Slovenije in Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU. "No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še dejal.