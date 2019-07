Lenarčič tudi uradno postal komisarski kandidat

Predstavniki vlade so se na današnji dopisni seji seznanili s pozitivnim mnenjem, ki ga je včeraj kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič dobil na odboru za zadeve Evropske komisije. Sprejeli so sklep, da Lenarčiča uradno predlagajo za člana Evropske komisije iz Slovenije.

Kandidat za evropskega komisarja je pred parlamentarnim odborom napovedal, da se bo, če bo postal evropski komisar, zavzemal za enakopravno obravnavo evropskih državljanov ter vseh držav članic, ter za dosledno spoštovanje prava EU, za utrjevanje vladavine prava in vseh vrednot, ki jih to ščiti.

Lenarčič: Noben resor ni zanič

Lenarčič tudi včeraj ni želel govoriti o resorju, ki bi ga lahko vodil. "To ni v rokah države članice, to bo predmet pogovorov s predsednico Evropske komisije in njene kombinatorike. Želja je toliko, kot je držav članic. Toliko je tudi resorjev," je spomnil.

Že večkrat je navedel nekaj resorjev, ki so po njegovem mnenju zanimivi tudi za Slovenijo, in sicer okolje, digitalizacija, raziskave, regionalna politika, širitev, zunanja trgovina. "To so dinamični resorji, pomembni za EU, pomembni z vidika Slovenije," je ponovil Lenarčič in še poudaril, da noben resor ni zanič.

Sedanji veleposlanik pri EU je po navedbah vlade izkušen nestrankarski kandidat z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila. Podobno je svojo odločitev zanj opredelil tudi premierMarjan Šarec.

Če ga bo predsednica Evropske komisije sprejela v svojo ekipo, bo moral konec septembra ali v začetku oktobra prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.