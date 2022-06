Lenarčičeva ekipa opozorila še na onesnaženost zraka na zahodnem Balkanu

Raziskovalci so v okviru projekta Green Light World Flight s pilotom Matevžem Lenarčičem in znanstvenikom Grišo Močnikom na čelu so letos opravili meritve kakovosti zraka na območju zahodnega Balkana. Sarajevo je eno od mest z najbolj onesnaženim zrakom na svetu, starejši avtomobili in zastarel energetski sistemi pa težave povzročajo tudi v Beogradu, so navedli.

V prestolnici Bosne in Hercegovine (BiH) Sarajevu vrednosti onesnaženja zraka tudi do desetkrat presegajo mejne vrednosti EU, stanje je včasih podobno tistemu v Pekingu, New Delhiju in Mumbaju. Slabo je tudi stanje v Beogradu, so na današnji predstavitvi rezultatov opravljenih meritev letos pozimi pojasnili v ekipi Green Light World Flight.

icon-expand Matevž Lenarčič in Griša Močnik med izvajanjem meritev. FOTO: Green Light World Flight

Meritve je opravil Matevž Lenarčič s slovaškim letalom Advantic WT-10 Research, in sicer so bile posebej usmerjene na ozemlji BiH in Srbije. Na zahodni Balkan so se osredotočili tudi zato, ker je kot sponzor k projektu pristopila skupina NLB, aktivna v tej regiji. Znanstveniki svarijo, da onesnažen zrak na eni strani pomeni zdravstvene težave in vodi v prezgodnje smrti, na drugi pa tudi pospešuje podnebne spremembe.

Griša Močnik je med drugim opozoril na veliko obremenjenost kotlin v primerjavi z odprtimi območji. Glavni viri onesnaženj na zahodnem Balkanu so promet, ogrevanje ter industrija. Promet je med drugim umazan, ker po balkanskih cestah vozijo številni starejši avtomobili, ki so tja prispeli iz zahodne Evrope. Pri ogrevanju pa so težava tako termoelektrarne – 16 termoelektrarn z območja Zahodnega Balkana ustvari toliko izpustov škodljivih delcev kot 250 termoelektrarn v EU – kot neučinkovita individualna kurišča. Onesnažen zrak je pomembno povezan z energetsko revščino. Ljudje si namreč po besedah Lenarčiča ne morejo privoščiti energetske sanacije oziroma boljše izolacije hiš in stanovanj, pa tudi ne sodobnih ogrevalnih naprav ter čistejših energentov. Za izboljšanje stanja je zato potrebno spremeniti družbeno ureditev sveta, je prepričan. Tudi Močnik je menil, da je problem izpustov povezanih s kurjenjem lesa zlasti v mestih povezan z energetsko revščino. Ob tem je posvaril, da so termoelektrarne v regiji zastarele. "Obnoviti se jih ne da in se jih ne sme. Preiti je treba na popolnoma druge energente, a lokalno možnosti financiranja take ogromne investicije v infrastrukturo ni," je opozoril. "Ta denar mora priti od zunaj, skozi subvencionirane kredite na vseh nivojih – tako na nacionalnem nivoju in podnacionalnem nivoju, ki je v BiH še posebej kompleksen, kot na individualnem nivoju," je dodal. Z zaskrbljenostjo gleda tudi na dogajanje, ki je posledica vojne v Ukrajini. "Če bo ta vojna povzročila, da bomo še naprej uporabljali fosilna goriva na neučinkovite načine, se bo poslabšal naš vpliv tako na podnebje kot na kakovost zraka. Namesto da bi krizo uporabili kot vzpodbudo za prehod na zelena in vzdržna goriva, je videti, da bomo zgolj prešli na druge vire fosilnih goriv ali celo na tehnologije, ki smo jih že ugasnili, kar je katastrofa," je menil.

icon-expand Ekipa Green Light World Flight je od leta 2012 s posebej opremljenimi lahkimi letali, preletela več kot 220.000 kilometrov in opravila meritve v 112 državah. Na fotografiji je Antarktika. FOTO: GreenLight WorldFlight