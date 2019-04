Lenarški svetniki: Delo sortirnice naj bo zakonito ali pa naj se ta zapre

Glede na to, da so občine po zakonu o varstvu okolja odgovorne za različna področja, med drugim so nosilke javne službe varstva pred požarom, naj bodo te vključene v postopke že pri izdaji dovoljenj, so zapisali v sklepe. Pristojne službe pa še pozvali, naj temeljito preverijo delovne razmere, tudi iz vidika varovanja zdravja pri delu, saj je v obratu zaposlenih skoraj 90 odstotkov invalidov.

Od odgovornih zahtevajo izvedbo vseh postopkov za varnost prebivalcev in zaposlenih in odpravo posledic zaradi požarov, revizijo postopka okoljevarstvenega dovoljenja z vključitvijo občine in civilne družbe ter spremembo zakonodaje po hitrem postopku, s katerim naj se lokalnim skupnostim zagotovi možnost sodelovanja stranke v postopku pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj za vse namene.

V sklepih še zahtevajo, da vse predelane in neobdelane frakcije odpadkov odstranijo zaradi nevarnosti pred novim požarom, poglobljen in temeljit pregled vpliva nedavnih požarov na okolje, prebivalce in zaposlene ter analizo vseh vplivov po požaru, sanacijo območja obrata in okolice.

Tudi svetniki so na današnji izredni seji ugotavljali, da je po pregledu okoljevarstvenega dovoljenja in ugotovljenega stanja v podjetju ob obeh požarih tako organizirana dejavnost obrata škodljiva za okolje, prebivalce in zaposlene.

Sklepe, ki so zelo podobni ugotovitvam občinskega odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, je soglasno podprlo vseh 13 navzočih svetnikov. Z njimi bodo seznanili predsednika vlade ter ministra za okolje in prostor.

Obe intervenciji naj bi stali 83.000 evrov

Gradivu so priložili poročila gasilske zveze in civilne zaščite Lenart, sklepe odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanja prostora, kopije okoljevarstvenih dovoljenj ter dveh pritožb občine Lenart na njihovo izdajo. Priložili so tudi odgovore pristojnih in podjetja ob nedavnih požarih v obratu Salomonove družbe.

Ob seznanitvi svetnikov z razmerami so predstavniki gasilcev povedali, da sta jih obe intervenciji, v katerih je sodelovalo 230 gasilcev, stali dobrih 83.000 evrov, ob prvem požaru so naleteli na 760 ton mlete plastike, ob drugem pa na 60 do 80 ton plastičnih odpadkov.

Predstavnik policije je pojasnil, da preiskava vzrokov požarov poteka, saj še vedno zbirajo podatke in preverjajo okoliščine, predstavnica nacionalnega inštituta za javno zdravje pa, da analize vzorcev še čakajo, saj trajajo od tedna do deset dni.