'Lendavčani in Prekmurci lahko sedaj sproščeno potujejo z vlakom'

Med Lendavo in Murskim Središćem na Hrvaškem so znova vzpostavili pred časom ukinjeno železniško povezavo. Lendava je tako spet del železniškega sistema, kar bo olajšalo potovanja in povečalo mobilnost lokalnega prebivalstva, je ob tem na slovesnosti v Lendavi poudaril župan Janez Magyar.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right "Da lahko Lendavčani in Prekmurci sedaj sproščeno potujejo z vlakom, tudi v Zagreb na letališče, pomeni veliko. Tako je človek brez skrbi," je povedal lendavski župan. Hkrati je opozoril, da bo treba v prihodnje linije tudi nadgrajevati. Današnje slovesnosti so se drugimi udeležili tudi župan Murskega Središća Dražen Srpak, direktorica družbe Slovenskih železnic – Potniški promet Darja Kocjan in predsednik uprave podjetja hrvaških železnic HŽ Potniški prevoz Željko Ukić. Strinjali so se, da obnova železniške proge predstavlja korak k trajnostnemu razvoju ter krepitvi gospodarskih in kulturnih vezi med sosednjimi mesti. Povezava med Lendavo in Murskim Središćem je delovala že v preteklosti, a je bila v času epidemije covida-19 ukinjena. Najprej jo je ponovno vzpostavila Hrvaška. "Zelo nas veseli, da je z novim voznim redom ponovno vzpostavljena ta povezava. Mi smo uredili povezavo iz Ormoža do Čakovca. Tako imamo oboji po dva para vlakov dnevno," je pojasnila Kocjan. Vozni red iz Lendave oblikujejo hrvaške železnice. Vlak vozi dvakrat dnevno, in sicer ob 11.45 in ob 16.41, po novem pa lahko potniki na vlak vzamejo tudi kolo.