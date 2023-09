Lendavo in stolp Vinarium bo povezovala gondolska žičnica

Kot je sporočilo ministrstvo za infrastrukturo, so objavili obvestilo o javnem razpisu in na osrednjem spletnem mestu državne uprave še dokumentacijo za podelitve koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi. Do izteka roka za oddajo prijave je prispela ena ponudba, ki jo je oddala Občina Lendava.

Da bi razbremenili lokalne ceste, je občina Lendava pristopila k projektu "Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium", kar pomeni, da bodo kmalu obiskovalci do stolpa lahko dostopali kar z gondolsko žičnico. Vendar v tem projektu ni le žičnica, temveč tudi restavracija.

Vloga je, kot navajajo, popolna in vsebuje vse zahtevane vsebine iz javnega razpisa, zato je ministrstvo za infrastrukturo predlagalo vladi, da Občini Lendava podeli koncesijo za gradnjo žičniške naprave. S tem bo zdaj Lendava pridobila novo žičnico, ki bo še bolj okrepila turizem.

Občina Lendava si sicer že nekaj časa prizadeva za gondolsko žičnico, predvsem z namenom, da razbremeni lokalne ceste, saj bi obiskovalci lahko vozila pustili v mestu in se z gondolo odpeljali do stolpa. Poleg tega občina načrtuje, da bodo s tem projektom tudi korak bližje izvajanju strategije Občine zelene prihodnosti, na območju destinacije Stolp Vinarium pa se bo zapolnila vrzel na področju izvajanja gastronomije, navaja Sobotainfo.

Kot so že marca navedli na Sobotainfo.si, naj bi gondolsko žičnico vzpostavljali v obdobju med letoma 2025 in 2026. Ko so 25.marca izdali Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi, je občina dobila zeleno luč, da začne s projektom, ki bi "bistveno izboljšal kvaliteto bivanja občanov na gričevnatem območju, saj bi s pametno strategijo mestno jedro prepustili ljudem, gričevnat predel pa le potrebam lokalnega prometa". Kot so navedli, pričakujejo, da bo navedeni projekt hkrati prispeval tudi k večji aktivaciji turističnega potenciala občine in vzpodbudil nadaljnjo rast turističnih kapacitet v Lendavskih goricah.