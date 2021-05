Lendavski župan sedi na dveh stolčkih, opozorilo KPK preslišal

ZIntPK v prvem odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar (med katere sodi tudi poklicni župan) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah, so sporočili iz KPK. "Madžarska samoupravna narodnostna skupnost Občine Lendava je oseba javnega prava, kar izhaja iz Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, ki v drugem členu določa, da so samoupravne narodne skupnosti osebe javnega prava," so dodali.

KPK poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzoru tega subjekta, saj je prepoved članstva oziroma dejavnosti v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja naštetih subjektov absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, poudarjajo.

Ker gre za nezdružljivost obeh funkcij je KPK 18. novembra lani Magyaru izdala opozorilo, naj v roku treh mesecev odpravi nezdružljivost oziroma se odreče opravljanju ene od obeh funkcij in jih o tem obvesti. "Iz odgovora, ki ga je Komisija pridobila od Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, izhaja, da župan Občine Lendava še vedno opravlja obe funkciji. Ker nezdružljivost funkcij ni bila odpravljena, Komisija v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK o svojih ugotovitvah obvešča javnost,"so dodali v KPK.

Za odziv smo zaprosili tudi župana Lendave, njegove odgovore še čakamo.