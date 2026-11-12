Nova prebivalka ZOO Ljubljana vas opazuje z glavo navzdol

V Živalskem vrtu Ljubljana so se razveselili prihoda Romy, leto in pol stare Linejeve dvoprste lenivke. "K nam je pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein. Najprej se je okrepčala s korenjem, nato pa v svojem počasnem ritmu začela raziskovati novi dom," so zapisali v živalskem vrtu.

Za Linejeve dvoprste lenivce so veje hkrati pot, jedilnica in počivališče, pravijo v živalskem vrtu. V tropskih gozdovih Južne Amerike namreč večino življenja preživijo v krošnjah. Z ukrivljenimi kremplji se oprimejo vej, pod katerimi se premikajo, hranijo in počivajo. S počasnim gibanjem varčujejo z energijo.