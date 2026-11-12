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Slovenija

Nova prebivalka ZOO Ljubljana vas opazuje z glavo navzdol

Ljubljana, 12. 11. 2026 12.42 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Dvoprsta lenivka Romy v Živalskem vrtu Ljubljana

V Živalski vrt Ljubljana je prispela Romy, leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka. Po prihodu se je najprej okrepčala s korenjem, nato pa v svojem značilnem počasnem ritmu začela raziskovati novi dom. "Če je ne opazite takoj, se za hip ustavite. Morda jo boste zagledali, kako počiva z glavo navzdol," so zapisali v ZOO Ljubljana.

V Živalskem vrtu Ljubljana so se razveselili prihoda Romy, leto in pol stare Linejeve dvoprste lenivke. "K nam je pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein. Najprej se je okrepčala s korenjem, nato pa v svojem počasnem ritmu začela raziskovati novi dom," so zapisali v živalskem vrtu.

Za Linejeve dvoprste lenivce so veje hkrati pot, jedilnica in počivališče, pravijo v živalskem vrtu. V tropskih gozdovih Južne Amerike namreč večino življenja preživijo v krošnjah. Z ukrivljenimi kremplji se oprimejo vej, pod katerimi se premikajo, hranijo in počivajo. S počasnim gibanjem varčujejo z energijo.

Tako kot pri drugih živalih v ZOO Ljubljana v živalskem vrtu prosijo, da tudi ob Romyjini ogradi govorite tiho in ne trkate po steklu. "Če je ne opazite takoj, se za hip ustavite. Morda jo boste zagledali, kako počiva z glavo navzdol," so še dopisali.

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lenivec živalski vrt ljubljana

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KOMENTARJI6

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abigail
12. 11. 2026 14.17
No, to si jaz želim biti v naslednjem življenju; premikati se zelooo počasi in spati pa 20 ur na dan - ampak seveda v naravnem okolju, ne v nekem ZOO-ju. Uboga Romy, se zaveda ujetosti, sploh ve, kje je njena domovina...
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0 0
Teleport
12. 11. 2026 14.14
Sem mislil, da je nika
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0 0
Hugh_Mungus
12. 11. 2026 13.33
Super, še ena nedolžna žival v doživljenjskem zaporu v izložbi, za povrh še v delu sveta, ki zanjo ni običajen. Pa kdo to podpira?!
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+1
4 3
hikikomori
12. 11. 2026 13.30
Slaba novica: v ZOO Ljubljana boste opazovani Dobra novica: ne bo težko pobegn't
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0 0
RAZKOL
12. 11. 2026 13.28
U lenivka! To pa se nikol nisem v živo videl. Bo treba spet mal naokol en dan.
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+1
2 1
kuopio
12. 11. 2026 13.49
Ma teh lenivk vidiš širom po Sloveniji, kolikor hočeš. Res pa je, da ne gledajo z glavo navdol.
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0 0
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