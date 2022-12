Leon Kranjc letošnji Obrtnik leta

Če ste v zadnjem času kaj potrebovali obrtnike, ste verjetno ugotovili, kako težko jih je dobiti v doglednem času. Kaj šele zares dobre. Z nazivom Obrtnik leta 2022 se po novem lahko pohvali Leon Kranjc iz Logatca. Podjetje Klin, ki izdeluje dimnike iz inoxa, je prevzel po očetu, potem ko je od 18. leta z njim hodil po Sloveniji in renoviral ter na novo montiral dimniške sisteme. "Ni bilo lahko, vloženega je bilo kar nekaj truda in znanja, da smo kot podjetje nekoliko zrasli. Seveda pa gre vsa zahvala očetu in mami, ki sta z vsem skupaj začela in me navdušila za podjetništvo," je povedal.