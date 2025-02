83-letnik z močno ljubeznijo do baleta

Kolikokrat si rečemo, da se nam nekaj ne da? Ali pa: "Prestar sem za te podvige." 83-letni Avstralec Leon besede "prestar" očitno ne pozna. Že leta namreč obiskuje baletni tečaj, kjer s svojo vitalnostjo navdušuje mlade in stare. Čeprav ga je karierna pot kot frizerja vodila od Londona pa do Hong Konga in je friziral tudi mnoge znane obraze, ga je življenje nazadnje usmerilo nazaj k prvi ljubezni. Baletu.