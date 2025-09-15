Revizija nakupa helikopterjev Leonardo

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnem merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo, saj je naročnik, kot so zapisali, merilo v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil, o čemer so se reševalci in policisti pogovarjali na januarskem sestanku na Brniku.

"Pa ena stvar še, ni prtljažnega prostora. Zakaj smo ga dali v merila? Ker če bi ga zahtevali v razpisu, samo eden izpolnjuje, zadeva pade. In smo dali prtljažnik v merila," so dejali na sestanku, ko so se predstavniki helikopterske nujne medicinske pomoči in predstavniki letalske policijske enote o izbiri helikopterjev pogovarjali deset dni pred končnim podpisom ministra Poklukarja, da bo ministrstvo za notranje zadeve prvi razpis razveljavilo.

"Pa tudi, prosim, da tega, kar se bomo danes pogovarjali, ne razlagate še naprej. Ker dejansko smo, tako kot je rekel Jure, vsi, ki smo omenjeni v tem postopku javnega naročila, zavezani k molčečnosti in se v bistvu sploh ne bi smeli pogovarjati o tem," so še rekli na sestanku.

"Udeleženci tega neuradnega sestanka so se zelo eksplicitno pogovarjali o tem, kako bodo v javni razpis vključili merilo o dodatnem prtljažniku z avtomatsko osvetlitvijo, ampak da to ne smejo dati v tehnične specifikacije, ker bi zaradi tega lahko bil razpis razveljavljen," je pojasnila namestnica predsednika KPK Tina Divjak.

"Ta sestanek se ne bi smel zgoditi," je pojasnila in dejala, da so se na KPK primarno ukvarjali z revizijo nakupa. Sledi identifikacija udeležencev na sestanku in preverba, ali je šlo za kršitev integritete ali kakšnega drugega instituta.

Po očitkih o favoriziranju enega od ponudnikov helikopterjev je minister Boštjan Poklukar konec avgusta "odredil izredno notranjo revizijo tega postopka javnega naročanja obeh helikopterjev".

Nato je čez teden dni sporočil, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti. A v končnem revizijskem poročilu piše, da v notranjerevizijskem pregledu niso vsebinsko preverjali tehnične ustreznosti ter smotrnosti postavljenih meril in pogojev v razpisni dokumentaciji, saj da notranji revizorji nimajo potrebnih znanj s področja letalstva in helikopterske nujne medicinske pomoči.