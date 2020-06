Lep vrt tudi v dežju

Velikokrat si že vnaprej zastavimo urnik košnje, ki pa se lahko zaradi naglega vremenskega preobrata kaj hitro poruši. Košnja mokre trave se ne priporoča, vendar se opravila zaradi določenih okoliščin, včasih lotimo tudi med rahlim dežjem. Ob pravilni košnji je možno urediti zelenico tudi v dežju. Velika količina padavin ustvari pod zemljo, ki nima zadostnega odcejanja, mokre plasti. Zaradi posedajočih se plasti so tla izjemno mehka in niso primerna za košnjo s težjimi stroji.

Težji stroji za košnjo zbijejo tla ter travo in ustvarjajo idealne pogoje za razvoj bolezi. Nikdar ne kosimo z električnimi kosilnicami zaradi možnosti udara. Pri manjših vrtovih lahko uporabimo lažje baterijske kosilnice, za večje površine pa uporabimo robotske kosilnice. Robotske kosilnice GARDENA zaradi svojega večsmernega načina košnje in funkcije spiralnega premikanja, omogočajo ustrezno košnjo tudi v dežju.

Nikdar ne kosimo trate, če se ta pod težo padavin poleže. Zmerno vlažna trata, ko lističi stojijo pokončno, je primerna za košnjo, vendar moramo pri tem ustrezno nastaviti višino reza in moč vrtenja rezil. Počasnejša košnja poskrbi za ohranjanje motorja kosilnice, ter enakomernejšo košnjo. Pred košnjo posrbimo, da so rezila ustrezno nabrušena. Slabo nabrušena rezila mokre trave ne odrežejo, jo le izruvajo, izkrivijo ali poškodujejo in tako omogočijo razvoj bolezni.

Robotske kosilnice GARDENA se ponašajo z natančno, obojestransko brušenimi rezili, ki režejo travne bilke enakomerno in gladko iz vseh smeri. Trato se poreže le po vrhovih, višje kot med običajno košnjo. Odrezani delci naj bodo nekje 1/4 višine trave, saj se tako ne bodo nabirali ob robovih kosilnice in padali sprijeti na tla. Robotska kosilnica z edinstvenim načinom košnje in mulčenjem poskrbi, da majhni odstriženi delčki, ki padejo na tla, poskrbijo za gnojenje. Kadar kosimo s slabo nabrušenimi rezili, lahko pričakujemo na trati sprimke odpadle trave. Te moramo po košnji razgrabiti ali odstraniti, saj lahko v nasprotnem primeru zadušijo travo in povzročajo razvoj bolezni.

Enostavno čiščenje

Veliko ljudi ne mara košnje mokre trave, saj se klorofil oprime vaših oblačil in obutve. Ostanite udobno na suhem, medtem, ko vaš robot popolnoma samostojno kosi zelenico. GARDENA robotske kosilnice se ne ustavijo niti v dežju in pogumno kosijo tudi ko se umažejo z zemljo in travo. Da bo trava med košnjo odpadala samodejno s koles, lahko svojo robotsko kosilnico opremite tudi s krtačkami za odstranjevanje trave. Ne pozabite očistiti kosilnice, ko koča s svojim opravilom. Za enostavno čiščenje SILENO city in SILENO life lahko uporabite kar vrtno cev, saj zadostuje že curek vode.