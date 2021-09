Lepa septembrska sobota proti morju spet pognala kolone pločevine

Zahodna in južna ljubljanska obvoznica ter začetek primorske avtoceste so na zemljevidu Prometno-informacijskega centra spet obarvani rdeče. Zastoj proti Vrhniki je nastal tako iz smeri Kosez kot Barja, pot proti morju se tako podaljša za eno uro. Daljši zastoj je nastal tudi zaradi nesreče pri Brezovici, kjer so vozila na odstavnem pasu.

icon-expand Dopoldanski pogled na ljubljansko obvoznico. FOTO: Prometno-informacijski center za državne ceste Še vedno so okrepljeni tudi prometni tokovi z Zahoda Evrope, pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji je kolona vozil dolga pet kilometrov. Zaradi povečanega prometa in varnosti predor občasno zapirajo. Enako počnejo tudi na Ljubelju. icon-expand Gneča na začetku primorske avtoceste. FOTO: Prometno-informacijski center za državne ceste Gneča pred Karavankami počasi nastaja tudi v obratni smeri, zastoj na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom proti Avstriji je dolg kilometer in pol. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Vsaj eno uro je treba pri vstopu v Slovenijo čakati tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje. Zastoji nastajajo tudi na cestah Šmarje–Koper in Lesce–Bled.