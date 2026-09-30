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LEPAS L8 na poti do Bleda pokaže, zakaj je udobje pomemben del potovanja

Ljubljana, 30. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
LEPAS L8

Na izlet z avtomobilom se običajno odpravimo z enim ciljem – čim bolj udobno priti na želeno destinacijo. Pri LEPASU L8 pa se zdi, da je precej pozornosti namenjene tudi sami poti. Od prostorne notranjosti in udobnih sedežev do priključno hibridnega pogona z dosegom do 1.300 kilometrov je L8 zasnovan tako, da je primeren tako za vsakodnevne opravke kot daljša potovanja.

Bled je ena izmed destinacij, ki jo je vredno obiskati ne glede na letni čas. Tokrat smo se do njega odpravili z LEPASOM L8 in preverili nekaj njegovih lastnosti, ki pridejo najbolj do izraza prav na daljši poti. Čeprav razdalja do Bleda ni posebej zahtevna, je dovolj dolga, da hitro opazimo, ali je avtomobil zares udoben, kako se obnaša na cesti in koliko prostora ponuja potnikom in prtljagi.

Udobje, ki ga opazimo predvsem na daljših poteh

Pri daljši vožnji imajo pomembno vlogo sedeži. L8 ima električno nastavljive sedeže, ki poleg ogrevanja in hlajenja ponujajo tudi masažno funkcijo. Ta je še posebej dobrodošla po več urah vožnje, saj omogoča dodatno sprostitev, medtem ko lahko temperaturo sedežev prilagodimo vremenskim razmeram.

Udobje ni namenjeno samo vozniku in sovozniku. Na zadnji klopi je prostora za noge zelo veliko, zato imajo tudi potniki v drugi vrsti dovolj prostora za udobno sedenje. To je še posebej pomembno pri družinskih izletih in daljših potovanjih, ko lahko pomanjkanje prostora hitro postane moteče.

LEPAS L8

Dovolj prostora za izlet in vse, kar sodi zraven

Ko se odpravimo na celodnevni izlet ali večdnevno potovanje, je pomemben tudi prtljažni prostor. LEPAS L8 ponuja 507 litrov prostora, ob podrtju druge vrste sedežev pa se prostornina poveča na 1.314 litrov.

Tako lahko brez večjega prilagajanja s seboj vzamemo več prtljage, športno opremo ali druge stvari, ki jih potrebujemo na poti. Prostornost je ena od lastnosti, ki se pri L8 pozna tudi v notranjosti, saj je dovolj prostora tako na sprednjih kot zadnjih sedežih.

LEPAS L8

279 konj in do 1.300 kilometrov skupnega dosega

LEPAS L8 je opremljen s priključnohibridnim pogonskim sklopom, ki združuje motor z notranjim izgorevanjem in elektromotor. Skupna sistemska moč znaša 279 KM, baterija z zmogljivostjo 18,4 kWh pa omogoča do 107 kilometrov električne vožnje.

To je lahko še posebej praktično pri vsakodnevnih krajših poteh, saj jih lahko opravimo z električnim pogonom. Ko se odpravimo dlje, pa hibridni pogon omogoča precej večjo brezskrbnost glede dosega. Skupni doseg L8 namreč znaša do 1.300 kilometrov.

Prav zato je L8 zanimiv za različne vrste uporabe. Z njim se lahko odpravimo na vsakodnevne poti po mestu, na izlet do Bleda ali na precej daljše potovanje, pri čemer nam ni treba izbirati med električno vožnjo in dolgim dosegom.

LEPAS L8

Na poti štejejo tudi majhne podrobnosti

Pri avtomobilu, ki je namenjen daljšim potem, niso pomembne samo številke. Veliko naredijo tudi podrobnosti, zaradi katerih je vožnja bolj udobna.

L8 tako združuje prostorno notranjost, panoramsko streho, sodobne zaslone in številne funkcije, namenjene udobju potnikov. Med njimi so tudi 50-vatno brezžično polnjenje telefona ter sistemi kamer, ki pomagajo pri parkiranju in manevriranju. Pri evropskih različicah je na voljo tudi 540-stopinjski prikaz okolice vozila.

Bled je bil tako dobra priložnost, da L8 pogledamo nekoliko drugače – ne samo skozi tehnične podatke, ampak skozi lastnosti, ki jih voznik in potniki dejansko uporabljajo. In prav kombinacija prostora, udobja, zmogljivosti ter hibridnega pogona je tista, zaradi katere je L8 zasnovan za precej več kot le vsakodnevno vožnjo po mestu.


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