LEPAS razkriva cene za Slovenijo: L8 PHEV od 40.990 evrov dalje

Po mesecih napovedi in prvih predstavitvah je zdaj znan tudi podatek, ki ga kupci ob prihodu nove avtomobilske znamke pričakujejo najbolj – cena. LEPAS L8 PHEV bo v Sloveniji stal od 40.990 evrov, medtem ko bo za izvedbo Elegance treba odšteti 43.990 evrov. S tem LEPAS prvič konkretno razkriva, kam želi umestiti svojo ponudbo na slovenskem trgu. Njegovo izhodišče namreč ni zgolj vprašanje, koliko tehnologije je mogoče spraviti v avtomobil, temveč kakšen občutek vozilo ustvari za volanom, v kabini in v vsakodnevni uporabi. Znamka izhaja iz skoraj treh desetletij razvoja skupine Chery. Zgodba se je začela leta 1997, danes pa je Chery prisoten v več kot 130 državah in regijah ter že 23 let zapored velja za vodilnega kitajskega izvoznika osebnih avtomobilov. Samo v prvi polovici leta 2026 je podjetje izvozilo 943.800 vozil.

40.990 EVROV ZA ESSENCE, 43.990 EVROV ZA ELEGANCE

Slovenski kupci bodo lahko izbirali med dvema izvedbama modela LEPAS L8 PHEV:

Essence – 40.990 EUR

Elegance – 43.990 EUR

Razlika med obema cenovnima različicama znaša 3.000 evrov, znamka pa s takšno cenovno postavitvijo svojo novo paradno limuzinsko-SUV zgodbo postavlja dovolj visoko, da poudari ambicije LEPAS-a, hkrati pa ostaja pod cenami, ki jih kupci pogosto povezujejo s tradicionalnimi premijskimi znamkami. Prav to je tudi eno izmed izhodišč znamke. Avtomobili, ki združujejo tiho kabino, kakovostno podvozje, dovršeno oblikovanje in občutek prefinjenosti, so bili dolgo povezani predvsem s premijskim razredom. Pri Cheryju so si zato zastavili vprašanje, zakaj bi morala biti celovita in elegantna vozniška izkušnja nujno nedostopna. Pri LEPAS-u želijo odgovor dati predvsem z avtomobilom samim. Ne z enim velikim tehničnim podatkom, ampak z množico podrobnosti – kako vozilo odreagira na neravnino, kako mirno ostane v ovinku, koliko zunanjega hrupa pride v kabino in kako se voznik počuti za volanom. Prav zato je Chery razvoj podvozja izvajal v zelo različnih okoljih, od temperatur pod –40 stopinj Celzija do vročine nad 50 stopinj in zahtevnih alpskih cest.

ZA NOVO DEFINICIJO ELEGANCE

Čeprav je LEPAS mlada znamka, razvojna zgodba v njenem ozadju ni mlada. Za njo stoji skoraj trideset let znanja, razvoja in globalnih izkušenj skupine Chery, pri oblikovanju nove znamke pa je imel evropski trg posebno vlogo. Razvoj ni temeljil samo na laboratorijskih meritvah, temveč tudi na več kot 2.000 pogovorih z evropskimi uporabniki, skozi katere je podjetje raziskovalo njihove navade, pričakovanja in odnos do avtomobila. Rezultat je znamka, ki eleganco razume precej drugače od klasičnega avtomobilskega razkazovanja. Ko je oblikovalska ekipa začela razvijati vizualni jezik LEPAS-a, na prvi skici sploh ni bil avtomobil, ampak leopard tik pred skokom – miren, osredotočen in poln energije. Njegove moči ni treba dokazovati, saj jo je mogoče začutiti še preden se premakne. Ta ideja je postala osnova oblikovanja znamke, od svetlobnega podpisa do maske in notranjosti vozila. Filozofija je zato skoraj nasprotna današnjemu tekmovanju, kdo bo avtomobilu dodal več.

Vsaka linija, odprtina in zaslon morajo imeti razlog za svoj obstoj. Če ga nimajo, jih odstranijo.

Za LEPAS je prava eleganca ravno v tem: ne koliko lahko avtomobilu dodamo, ampak koliko lahko odvzamemo, ne da bi izgubili njegovo bistvo.

LEPAS L8 ZDAJ DOBIVA TUDI SLOVENSKO CENO