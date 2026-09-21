LEPAS vstopa v Slovenijo: Premium izkušnja mobilnosti z mrežo prvih pooblaščenih partnerjev

Slavnostni podpis pogodb je potekal v poslovnih prostorih družbe Auto Benussi v Zagrebu, regionalnega uvoznika znamke Lepas. Pogodbi sta podpisala direktorica družbe FIBRO d.o.o. iz Slovenj Gradca, Lara Kos, in direktor družbe VIP Avtomobili iz Celja, Nenad Mesiček.
Z vključitvijo prvih pooblaščenih partnerjev bo Lepas slovenskim kupcem ponudil celovito prodajno in poprodajno izkušnjo, podprto z lokalno servisno mrežo, strokovnim svetovanjem ter dostopom do vozil, ki združujejo sodoben dizajn, napredne tehnologije in visoko raven udobja.
Slovenija kot pomemben trg za novo generacijo mobilnosti
Slovenija predstavlja za Lepas enega ključnih trgov v regiji. Visoka raven tehnološke ozaveščenosti, razvita infrastruktura in vse večje zanimanje za trajnostno mobilnost ustvarjajo okolje, ki se naravno povezuje z vrednotami znamke.
Lepas želi na slovenskem trgu nagovoriti kupce, ki od avtomobila pričakujejo več kot zgolj prevoz od točke A do točke B. V ospredju so celostna uporabniška izkušnja, prefinjenost, kakovost izdelave, sodobna tehnologija in brezskrbno lastništvo.
Poseben poudarek bo namenjen segmentu SUV vozil, kjer namerava znamka graditi svojo prepoznavnost z jasno oblikovano ponudbo, hitro dostopnostjo vozil za testne vožnje ter močno lokalno podporo.
"V Slovenijo ne vstopamo zgolj z novimi avtomobili, temveč z novo vizijo mobilnosti. Naš cilj je ustvariti izkušnjo, v kateri se sodobna tehnologija, visoka raven udobja, dizajn in trajnost povezujejo v celoto, ki je kupcu dostopna in hkrati izrazito premium," poudarjajo v vodstvu družbe Auto Benussi.
Partnerstva kot temelj dolgoročne prisotnosti
Pomemben del strategije znamke Lepas je vzpostavitev močne in zanesljive mreže lokalnih partnerjev, ki dobro poznajo trg in pričakovanja slovenskih kupcev.
Novi pooblaščeni partnerji kot ključne razloge za vstop v mrežo izpostavljajo sodoben dizajn vozil, kakovost izdelave, tehnološko naprednost ter stabilnost in podporo regionalnega uvoznika.
"Pri odločitvi za sodelovanje je bilo za nas ključno zaupanje v partnerja in dolgoročno vizijo znamke. Verjamemo, da ima Lepas vse elemente za uspešen razvoj na slovenskem trgu – od privlačnega produkta in tehnologije do kakovostne podpore ter jasne regionalne strategije," poudarjajo predstavniki novih slovenskih zastopnikov.
Novo poglavje znamke Lepas v Sloveniji
S podpisom prvih pogodb v Zagrebu Lepas uradno začenja vzpostavljanje svoje prisotnosti v Sloveniji.
V ospredju bo kombinacija premium kakovosti, sodobnega dizajna, naprednih tehnologij, trajnostne mobilnosti in kakovostne lokalne podpore, s katero želi znamka nagovoriti novo generacijo voznikov.
Vstop na slovenski trg tako ni zgolj še en korak v regionalni ekspanziji, temveč začetek dolgoročne strategije, s katero želi Lepas v Sloveniji zgraditi prepoznavno, zanesljivo in izrazito sodobno avtomobilsko znamko.
Lepas v Slovenijo ne prihaja le z novimi modeli. Prihaja z novo predstavo o tem, kako naj izgleda sodobna premium mobilnost.
Naročnik oglasne vsebine je Auto Benussi.