LEPAS vstopa v Slovenijo: Premium izkušnja mobilnosti z mrežo prvih pooblaščenih partnerjev

Slavnostni podpis pogodb je potekal v poslovnih prostorih družbe Auto Benussi v Zagrebu, regionalnega uvoznika znamke Lepas. Pogodbi sta podpisala direktorica družbe FIBRO d.o.o. iz Slovenj Gradca, Lara Kos , in direktor družbe VIP Avtomobili iz Celja, Nenad Mesiček .

Z vključitvijo prvih pooblaščenih partnerjev bo Lepas slovenskim kupcem ponudil celovito prodajno in poprodajno izkušnjo, podprto z lokalno servisno mrežo, strokovnim svetovanjem ter dostopom do vozil, ki združujejo sodoben dizajn, napredne tehnologije in visoko raven udobja.

Slovenija predstavlja za Lepas enega ključnih trgov v regiji. Visoka raven tehnološke ozaveščenosti, razvita infrastruktura in vse večje zanimanje za trajnostno mobilnost ustvarjajo okolje, ki se naravno povezuje z vrednotami znamke.

Lepas želi na slovenskem trgu nagovoriti kupce, ki od avtomobila pričakujejo več kot zgolj prevoz od točke A do točke B. V ospredju so celostna uporabniška izkušnja, prefinjenost, kakovost izdelave, sodobna tehnologija in brezskrbno lastništvo.

Poseben poudarek bo namenjen segmentu SUV vozil, kjer namerava znamka graditi svojo prepoznavnost z jasno oblikovano ponudbo, hitro dostopnostjo vozil za testne vožnje ter močno lokalno podporo.

"V Slovenijo ne vstopamo zgolj z novimi avtomobili, temveč z novo vizijo mobilnosti. Naš cilj je ustvariti izkušnjo, v kateri se sodobna tehnologija, visoka raven udobja, dizajn in trajnost povezujejo v celoto, ki je kupcu dostopna in hkrati izrazito premium," poudarjajo v vodstvu družbe Auto Benussi.