'Lepe očke vidijo lepe ptičke, kdo pa bo skrbel zanje?'

Ljubezen do živali je pri nekaterih ljudeh tako močna, da se odločijo velik del življenja posvetiti prav njim. Robi Hadner iz Rošpoha pri Mariboru ima denimo neizmerno rad papagaje. Pred leti je imel dva, sedaj pa jih ima v kletkah okrog petdeset, saj so bili ptičji pari spomladi zelo aktivni. S partnerico dnevno z njimi preživita tudi po več ur in si življenja brez njih sploh ne moreta več predstavljati.