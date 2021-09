Lepe stvari so še lepše, ko jih delimo

Mnogo je dejanj, ki ogrejejo srce in prinesejo toplino, zato smo v nadaljevanju zbrali nekaj iskric, ki jih lahko to jesen delite.

"Projekt Vrečka dobrote smo skupaj s podjetjem Hofer zasnovali res v pravem času, ko so se že kazale prve posledice ukrepov proti širjenju koronavirusa. Ti paketi so družinam po vsej Sloveniji v veliko pomoč, pri premagovanju trenutnih finančnih in materialnih stisk. Starši so tako vsaj malo razbremenjeni pri nakupu prehrane, otroci pa v tej vrečki seveda najdejo tudi kakšno malenkost za sladkanje. Zelo nas veseli, da je Vrečka dobrote med ljudmi lepo sprejeta in s projektom nadaljujemo. Naprodaj bodo ponovno od 15. septembra dalje na spletni strani vreckadobrote.si. Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki so in še bodo Vrečke dobrote kupili in s tem prispevali lajšanju stisk otrok Botrstva," je povedala Milena Štular.

Delite svoj čas

Vzemite si čas za svoje bližnje, sosede in tudi neznance. Vsi smo radi slišani, vsi radi prejmemo ljubeznivo sporočilo ali zgolj topel pozdrav na ulici. Zato namenite nekaj minut svojega časa v dnevu za to, da ljudem prisluhnete in jim podarite malo pozornosti.

Delite nasmehe

Tudi izpod maske, kajti najbolj resničen nasmeh se izraža v očeh. Zagotovo najpreprostejše darilo, ki ga lahko podarite sočloveku. Nasmeh, ki razume, nasmeh, ki opogumi ali nasmeh, ki poboža. Šteje tudi prek video klica in sporočila!

Delite dobra dela

Mnogo je dobrih del, ki jih lahko vsak dan delite s sočlovekom. Niso potrebni veliki premiki, že majhna dejanja štejejo. Namesto starejše sosede se lahko odpravite v trgovino, peljete na sprehod stričevega psa ali pomagate otrokom pri šolskih nalogah.

Delite srečo in vrečo

Vrečka dobrote je projekt, ki sta ga v sodelovanju ustvarila HOFER in ZPM Ljubljana Moste-Polje. S tem ko podarite vrečko z osnovnimi živili in izdelki v vrednosti 25 evrov, pomagate otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo. HOFER pa k vsaki vrečki priloži tudi darilni bon za 10 evrov in družinam omogoči, da vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri. Vrečko lahko zelo enostavno delite z nakupom prek spletne strani www.vreckadobrote.si.

Naj bo jesen polna lepih stvari, ki bodo zagotovo postale še lepše, če jih bomo delili!

