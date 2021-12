Lepe želje se lahko delijo tudi na daljavo

Božič, najbolj poseben čas leta. V zraku je vonj po piškotih in medenjakih, kar nam da vedeti, da božični večer ni več daleč. Hkrati prinese toplino, ponovno srečanje in skupne zgodbe ter spomine ... V trenutni situaciji po svetu smo velikokrat prikrajšani za srečanje in praznovanje v živo, vendar se moramo spomniti, da je LJUBEZEN vedno med nami. Blagovna znamka Hisense letos v sklopu božične kampanje povezuje ljudi po vsem svetu.

icon-expand

Letošnja božična kampanja Hisense z naslovom Ljubezen je doma (ang. Bring Love Home) spodbuja povezovanje ljudi in širjenje ljubezni na vseh ravneh. Za začetek so povezali vse zaposlene v podjetju na globalni ravni. Vsak izmed njih je prispeval svoj delček k nastajanju božične kampanje, nekateri so pisali božične zgodbe, drugi delili svoje najlepše spomine, tretji oblikovali vizualne podobe in tako naprej ... Povezani sodelavci v Skupini Hisense Gorenje so tako tudi v medsebojnem sodelovanju širili ljubezen in toplino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot pravijo predstavniki podjetja, je glavno sporočilo in misel kampanje: »Čas je, da ponesemo ljubezen v vse domove in ostanemo povezani z najdražjimi« in nas poziva, da se tudi v teh časih spomnimo na vse najdražje in z njimi delimo veselje ob praznikih, čeprav so morda na drugi strani sveta. Kar nas nikakor ne sme ustaviti, saj lahko ljubezen delimo tudi na daljavo, in tako naše ljubljene spomnimo, da mislimo nanje. Hisense podpira deljenje lepih želja in vas poziva, da svoje želje za leto 2022 delite z drugimi preko obrazca na njihovi spletni strani. Vsem, ki bodo želeli, bodo lepe želje v obliki voščilnice brezplačno poslali na dom oziroma direktno njihovim najdražjim.

icon-expand