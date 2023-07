V Lepeni evakuirali skupino otrok: 'Razmere niso primerne za bivanje v naravi'

Pred dvema tednoma je nočno neurje z orkanskim vetrom v planinskem taboru v Čezsoči, prav tako v občini Bovec, poškodovalo šotorišča. V omenjenem taboru je bilo skupno 65 otrok in 15 odraslih spremljevalcev, so takrat sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Udeležence tabora so prepeljali na varno v gasilski dom v Bovec.

Ob tem je opozoril, da trenutne vremenske razmere niso primerne za bivanje v naravi, na kar opozarjajo tudi pri Civilni zaščiti in agenciji za okolje. "Sproti je treba spremljati stanje opozoril in predvsem radarsko sliko, ki govori o tem, kako hitro se bližajo neurja, ter omejiti aktivnosti na prostem v tistem času, ko bo vremensko dogajanje najbolj burno," je v ponedeljek pred prihodom nevihtnega sistema opozoril tudi meteorolog Brane Gregorčič.

Šotori in ostali objekti v neurju sicer niso bili poškodovani, je povedal Melinc in dodal, da je območje Bovca tako v ponedeljek kot danes zajelo neurje z močnimi nalivi in vetrom.

Skupina 33 otrok je bivala v naravi v Lepeni v občini Bovec in nekaj po 21. uri so zaradi prihoda nevihte zaprosili za preventivno evakuacijo. "Na pomoč so jim priskočili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bovec, ki so jih s svojimi vozili prepeljali v dom Klementa Juga v Lepeni," nam je sporočil poveljnik civilne zaščite Bovec Edi Melinc.

Več skupin, ki so bivale v naravi, so evakuirali tudi prejšnji teden. V sredo so gasilci PGD Velike Bloke zaradi slabega vremena evakuirali 11 skavtov, ki so taborili med naseljema Ulaka in Sleme, v občini Kostel je močan veter prejšnji teden uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara.

V naselju Dovje v občini Kranjska Gora pa so gasilci zaradi močnega vetra v prostore osnovne šole prejšnji teden evakuirali 45 otrok, ki so taborili na prostem. Tudi v naselju Velike Malence v občini Brežice so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.