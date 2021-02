Lepo vreme ni zagotovilo, da smo z motorjem na cesti varni

Daljši dnevi, sonce in prav spomladanske temperature na ceste vabijo sprehajalce, kolesarje, športnike - mednje spadajo tudi tisti, ki so iz svojih garaž na dan že pripeljali svoje jeklene konjičke. Ker pa so lahko prvi spomladanski kilometri zelo nevarni in polni pasti, smo s pomočjo inštruktorja varne vožnje in izkušenega motorista pripravili nekaj nasvetov za varen začetek motoristične sezone, tudi za tiste, ki boste morda na motor sedli že ta konec tedna.