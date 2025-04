Lepo vreme, prazna mesta, Slovenci pa v Italiji, Španiji ...

Mesta so se zaradi šolskih počitnic in prvomajskih praznikov kar dobro izpraznila. Številni so namreč izkoristili prost teden, lepo vreme in odpotovali. Slovenci smo veliki ljubitelji potovanj v času prvomajskih praznikov, ugotavljajo v turističnih agencijah. Tudi letos je povpraševanje po krajšem in daljšem oddihu preseglo pričakovanja, ta hip je na potovanjih po vsem svetu več kot 10 tisoč Slovencev. Letošnji najpogostejši izbor pa: v Evropi - Italija, Španija, Portugalska in Nizozemska.