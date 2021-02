Lepo vreme na izletniške točke privabilo obilico obiskovalcev

Letos med počitnicami opažajo le povečan obisk enodnevnih obiskovalcev iz Slovenije, ki jih bo naslednji teden, ko bo na počitnicah osrednja Slovenija, še več. "Na to smo pripravljeni, parkirišča so očiščena, smučarske in tekaške proge urejene," je povedal Veber, ki prevelike gneče ne pričakuje.

Obiskovalce tako v Kranjski Gori kot Bohinju vabijo urejene smučarske in tekaške proge, prosijo pa jih, naj se držijo epidemioloških ukrepov. "Če bi bilo normalno leto, bi Kranjska Gora zdaj verjetno pokala po šivih, saj bi številni gostje prišli užit darove narave, ki nam jih je dala letošnja zima," je ocenil direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber . V tem času bi bili v Kranjski Gori poleg številnih Slovencev tudi Angleži, Italijani in Avstrijci.

Tokrat so se posebej pripravili na enodnevne obiskovalce. Za več dni lahko v Kranjsko Goro pridejo lastniki počitniških namestitev, možen je tudi poslovni najem, vendar je tega, kot kažejo statistike, vendarle relativno malo. Januarja so tako zaznali le pet odstotkov nočitev v primerjavi z istim obdobjem lani, pri čemer so vključeni tudi udeleženci Zlate lisice.

"To kaže na to, da se ljudje večinoma zavedamo omejitev in si resnično želimo narediti vse, da bi čim prej prišli v takšno epidemiološko fazo, ko bi bila turistična dejavnost dejansko znova omogočena vsem,"je dejal Veber. "Zdaj smo tudi v nekem krču, ko ne vemo točno, kaj je prav in kaj ne. Po štirih mesecih zaprtja še vedno ugotavljamo, da zadeve niso povsem jasne, razlage so različne in ta zmeda je povzročila veliko škode gostinstvu in turizmu," je ocenil.

Ob tem je posebej spomnil na možnosti obratovanja gostinskih objektov za poslovne namene in za kosila podjetjem, o kateri niso bili seznanjeni. "Mislim, da je bila tu narejena izredno velika napaka, ker se zadeve, kot že ničkolikokrat prej, jasno in razumno sporočale,"je dejal Veber, ki se mu zdi "primeren čas, da si nalijemo čistega vina in štartamo z nekimi novimi ukrepi, ki bodo situaciji primerni in življenjski".