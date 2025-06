Kljub lepemu vremenu v dolini ne pozabite na varnost ob obisku gora

Začenja se poletna planinska sezona, ko gore in višjeležeče koče obišče največ planincev. A tudi če so v dolini temperature visoke, to še ne pomeni, da je lepo vreme tudi v gorah, znova opozarjata Planinska zveza in Gorska reševalna zveza, predvsem pa izpostavljata primerno opremo pohodnikov. Čeprav je šele junij, so reševalci minuli konec tedna že reševali dva pohodnika z Grintovca, ki nista imela potrebne opreme.