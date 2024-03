Lepotec in zver – igričarski prenosnik, ki je osvojil svet

Čeprav so igričarski prenosniki na splošno namenjeni manjši ciljni skupini, bi lahko ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) to spremenil.

ROG Zephyrus je družina prenosnih računalnikov, ki združuje odlične zmogljivosti, prenosljivost in inovativno zasnovo. Že leta predstavlja vrh ASUS-ove ponudbe v segmentu, namenjenem ljubiteljem videoiger, postala pa je tudi prva izbira uporabnikov, ki ne dajejo prednosti igram, temveč potrebujejo zmogljivo in razmeroma lahko napravo za opravljanje različnih zahtevnih nalog. Med njimi so oblikovalci, programerji, fotografi, inženirji in številni drugi uporabniki.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Nepričakovano eleganten in kompakten Že na prvi pogled je jasno, da ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) ni običajen igričarski prenosnik. Ohišje je izdelano iz brušenega aluminija, ki je bil obdelan na strojih CNC, zato je videti zelo elegantno, hkrati pa je prenosnik tudi robusten. To je prenosnik, s katerim se lahko brez težav odpravite na pomemben poslovni sestanek, ne da bi vas kdo čudno gledal. V pokrovu zaslona prenosnika se skriva trak z osvetlitvijo LED – kako se bo ta obnašala, lahko prilagodite v nastavitvah programske opreme, je pa to vsekakor praktičen način za prilagajanje prenosnika lastnemu slogu. Na voljo je v dveh barvah – sivi (eclipse gray) in platinasto beli. Kompaktne mere so še posebej impresivne. Čeprav ima vgrajen zaslon z diagonalo 16 palcev, prenosnik tehta le 1,85 kg, njegova debelina pa je zgolj neverjetnih 15 mm. Če vemo, da ima lahko v najzmogljivejši konfiguraciji vgrajen procesor Intel Core Ultra 9 in grafično kartico NVIDIA RTX 4090, postane jasno, koliko inženirskega truda je bilo vloženega v ta dosežek. Trenutno na trgu ni igričarskega prenosnika z enako velikim zaslonom, ki bi se po debelini lahko kosal z ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605). Zaslon, ki je kot nalašč za igranje iger, pa tudi za večpredstavnost in delo Že ob vklopu prenosnika bo vašo pozornost pritegnil fantastičen zaslon OLED s čudovitimi barvami, visoko ločljivostjo (2560 x 1600 slikovnih pik), frekvenco osveževanja 240 Hz in odzivnim časom le 0,2 ms, kar bodo igričarji še posebej cenili. Če prenosnik kupujete za delo, ki vključuje obdelavo fotografij ali videoposnetkov, vas bo razveselil podatek, da je zaslon umerjen po standardu PANTONE in dosega 100-odstotno pokritost barvne lestvice DCI-P3, zato ga lahko uporabljajo profesionalci, ki potrebujejo natančno reprodukcijo barv. Zephyrus G16 je prvi igričarski prenosnik ASUS, ki ima vgrajen zaslon OLED, zato je tudi gledanje filmov na njem pravi užitek. Zahvaljujoč dejstvu, da oddaja 70 % manj škodljive modre svetlobe kot standardni zasloni, je veliko bolj zdrav in prijazen do oči.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Zelo zmogljiv in z odličnim hlajenjem Omenili smo že, da ima GU605 vgrajena zelo zmogljiva procesor in grafično kartico, zato je treba poskrbeti tudi za učinkovito hlajenje. Glede na različno porabo energije in segrevanje različnih modelov grafičnih kartic je ASUS vsaki konfiguraciji prenosnika prilagodil hlajenje. A ena rešitev je skupna – vse različice imajo vgrajeno hlajenje procesorja s tekočo kovino, ki omogoča bistveno nižje temperature in boljše delovanje v primerjavi s prenosniki s klasično termalno pasto. Različice z najhitrejšimi grafičnimi karticami imajo dodano še parno komoro za čim bolj učinkovito hlajenje, medtem ko imajo druge različice vgrajene kar tri ventilatorje. Prenosnik je opremljen tudi s filtri, ki preprečujejo vdor prahu in njegovo nabiranje v ohišju, zato se bo manj segreval in brezhibno deloval dlje časa. Ste pripravljeni na zabavo? V preizkusih prenosnikov so zvočniki navadno zgolj omenjeni, opisani v enem stavku, včasih so celo povsem izpuščeni. Pri zvočnikih, vgrajenih v Zephyrus G16, bi bil greh storiti kaj takega, saj šest zvočnikov (štirje nizkotonci in dva visokotonca) ustvarja impresiven zvok. Težko boste našli prenosni računalnik z boljšim zvočnim sistemom, zato boste v glasbi in filmih resnično uživali. Šele ko ga boste slišali v živo, boste spoznali, kako dober je v resnici zvok v prenosniku GU605.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Udobno delo in dolga avtonomija Pod tipkovnico vgrajena drsna ploščica v prenosniku Zephyrus G16 je res ogromna in natančna, zato je delo veliko lažje, tudi če nimate pri roki miške. Tipkovnica ima globok ugrez tipk, zato je udobna za tipkanje tudi med dolgotrajnim delom. Čeprav se od igričarskega prenosnika ne pričakuje dolgo trajanje delovanja na baterijo, GU605 po tej plati prijetno preseneti. Zahvaljujoč bateriji z veliko zmogljivostjo (90 Wh) in sodobnemu procesorju s tehnologijo umetne inteligence za optimizacijo porabe energije je avtonomija zelo dobra. Koliko stane ta neverjetni prenosni računalnik? ROG Zephyrus G16 (GU605) je vrhunski prenosni računalnik, ki lahko s svojimi funkcijami zadovolji potrebe številnih naprednih uporabnikov. Na voljo je v več različnih konfiguracijah s širokim razponom cen. Če vas zanima točen znesek, kje ga kupiti in popolne specifikacije, je najbolje, da kliknete TUKAJ in si ga ogledate.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand