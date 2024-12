Za svoj videz zapravila že več kot 900 tisočakov, načrtuje že nove posege

"To je neka nova realnost, nova normalnost, ki prihaja v vsako vas. Telo kot tako je postalo predmet nekega preoblikovanja, tako kot pridemo v trgovino in kupimo oblačila v skladu z modnimi smernicami, podobno je s telesom," pravi doktorica socioloških znanosti Lucija Čevnik .

35-letna Janaina Prazeres, po izboru Playboya popolna ženska, je od 18. leta prestala že pet operacij nosu, štiri posege dviga zadnjice, lifting obraza, odstranitev maščobnega tkiva z obraza, dvig vek, povečavo ustnic. Trikrat si je operirala prsi, štirikrat odstranila maščobni tkivo na vratu in si odstranila več reber. Ob tem je priznala, da zaradi lepote čuti velik pritisk.

Estetski kirurg Uroš Ahčan dodaja, da je popularnost lepotnih operacij povezana tudi s tem, da se trendi danes spreminjajo s svetlobno hitrostjo: "Nekoč so jih slikarji upodabljali desetletja, danes pa Kim Kardashian objavi fotografijo in čez dve minuti povpraševanje po tem posegu naraste za več tisoč procentov." Zneski, ki se danes vrtijo v lepotni kirurgiji, so vrtoglavi. "Zlasti, če vemo, da posamezniki v Ameriki zaračunajo za operacijo dviga obraza tudi 200 tisoč evrov za poseg," nadaljuje Ahčan.

Še ena Brazilka Jennifer Pamplona je od 17 leta je prestala več kot 30 posegov, da bi bila čim bolj podobna Kim Kardashian. Skupni znesek pa milijon dolarjev. Kasneje je bila diagnosticirana s telesno dismorfijo, anksiozno motnjo, pri kateri posamezniki svoj videz dojemajo izrazito negativno. Lepotni ideali pa postajajo vse bolj nerealni.

"Ta ideal je tako predrugačen z zunanjimi posegi, ga je praktično nemogoče doseči po neki naravni poti," zaključi Čevnik. Cilj estetske kirurgije bi moral biti odpravljanje telesnih neskladnosti, kirurgi, ki tako nekritično opravljajo lepotne posege po tekočem traku, pa so kirurgi psihopati, dodaja Ahčan.