Lepotni izdelek, ki ne sme manjkati v vaši kozmetični torbici!

Predstavljamo vam super serum, ki bo v samo 2 do 4 tednih na popolnoma naraven način podaljšal vaše trepalnice, jih zgostil in privihal ter poskrbel, da boste še letos začarale s pogledom.

Serum, ki pripomore k rasti trepalnic in jih hkrati še neguje? Idealna kombinacija skrbno izbranih naravnih in klinično testiranih sestavin v Lux-Factor Eyelash serumu za rast trepalnic dokazano deluje stimulativno na rast trepalnic v samem foliklu oziroma korenini trepalnice. Učinkovine v serumu zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša in lahko zraste dlje kot običajno ter je tudi bistveno bolj elastična. Tanek zaščitni sloj, ki se ustvarja ob nanosu seruma za rast trepalnic ščiti trepalnice pred škodljivimi zunanjimi vplivi, inovativna formula v Lux-Factor Eyelash pa zaradi specifične molekularne sestave zagotavlja takojšnje delovanje nutritientov in hidracijo za vidne rezultate. Serum prav tako podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so ob redni uporabi seruma Lux-Factor Eyelash trepalnice neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in tudi redkeje izpadajo.

Razveseljujoča posebnost pa je tudi to, da trepalnice pridobijo temnejšo barvo, kar ustvarja make up učinek brez maskare.

Na serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash prisegajo tudi vedno urejene Ines Erbus, Alenka Trogrlič, Nives Orešnik in Gaja Prestor: INES ERBUS ''Must have izdelek! Svoje trepalnice in obrvi vsak dan razvajam s serumom za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, nad katerim sem navdušena! ''

ALENKA TROGRLIČ ''Čudežni serum, ki zgosti trepalnice iz pospeši rast? Check ✔️ Moja zgodba je taka, da si zadnje pol leta delam umetne trepalnice, ampak že po drugem nanosu, ko odpadejo, so moje naravne trepalnice boge in ekstra kratke. Zdaj, ko so mi odpadle VSE umetne, so moje trepalnice zeloo kratke. In potrjujem, da deluje ✔️ Po 2/3 tednih z nanosom 2x na dan naj bi bil viden rezultat, jaz sem začutila rast spodnjih trepalnic po približno dveh tednih in seruma nisem nanašala redno 2x na dan ✔️ Tole je idealno za vse, ki niste pristaši maskare (me).''

NIVES OREŠNIK ''Sama še zmeraj menim, da so na ženski najbolj privlačne lastnosti notranja energija, ki se izraža skozi pogled, pristnost in prijaznost. Oči so ogledalo naše duše in očesni stik je zame izredno pomemben. Zapeljivo se počutim ko sem urejena, vendar kljub temu naravna. Namesto močnih ličil ostajam pri pravilu manj je več, za gostejši videz trepalnic pa namesto umetnih, z uporabo @luxfactor seruma dosežem tudi do 85% več volumna. Rada ostajam pri bolj naravnih lepotnih trikih.''

