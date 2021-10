Lesena okna: zakaj jih izbrati?

Lesena okna so dolgoletna odločitev vseh, ki se odločajo za gradnjo ali prenovo svojih domovanj. V zadnjih letih pa so se poleg lesenih oken pojavila tudi aluminijasta, PVC, jeklena in druga okna. Zakaj pa je še vedno dobro izbrati lesena okna in kakšne prednosti nam nudi to darilo narave? V obzir smo vzeli vse aspekte oken, od estetike do uporabnosti. Tu so prednosti izbire lesenih oken .

Lesena okna še vedno dajejo klasičen videz

Ne veljajo kar tako za najlepša okna. Videz lesa želijo posnemati tudi okna iz drugih materialov, a pravega lesa ne gre kar tako zadeti. To znajo le lesena okna, ki v dom vnesejo dobršno količino topline, klasičnosti in lepote. Lesena okna so vsekakor nekaj najlepšega, kar ponuja tržišče okenske industrije. Prava zmes elegance, domačnosti in lepote lesa. Vaša okna bodo videti kot iz najlepših zgodovinskih poslikav, ko so že vedeli zakaj izbrati lesena okna. Še bolj pomembno pa je to, da so se obdržala tako dolgo kljub navalu alternativnih materialov.

Lesena okna so odličen izolator

Najbolj pogosto se zgodi, da je prav izolativnost oken tista lastnost, ki prepriča kupca. Lesena okna so odličen izolator, kar pomeni več stvari. Z njihovo pomočjo se bo privarčevalo kar nekaj denarja v zimskih mesecih, predvsem kar se tiče ogrevanja prostorov doma. Izolacija pa ne deluje le pri temperaturi, temveč tudi pri zvoku. Lesena okna bodo zelo uspešno preprečevala hrupu in odvečnim glasovom, da bi vstopili v vaš miren dom.

Dolgotrajnost in trpežnost lesenih oken

Izbor lesenih oken vam bo postregel s kar nekaj prednostmi, kar smo že dodobra načeli. Služila pa vam bodo mnogo let, saj so lesena okna zelo trpežna in obstojna. Kot pri mnogih drugih elementih doma, jih je treba tudi vzdrževati, a to je pač osnova kvalitetnih stvari.

- Lesena okna ne zarjavijo

- Imajo minimalen koeficient razširljivosti

- So izjemno trpežna

- Ob pravi negi in vzdrževanju jim ne škodijo vremenski vplivi

Lesena okna so prava izbira

Pri izbiri lesenih oken ni napak. So odličen izolator, ponujajo fantastično čaroben videz in služila bodo vrsto let ob primerni negi. Lesena okna so pri kvalitetnem proizvajalcu nadvse raznolika. Ponujajo različne velikosti, širine in dimenzije nasploh. Izbiramo lahko tudi barvo, vrsto lesa in vrsto oken (balkonska okna, večkrilna okna,..). Z lesenimi okni oziroma njihovo izbiro ne morete zgrešiti.





Naročnik oglasa je AJM.