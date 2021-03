Lesene pletne na Bledu pripravljajo na novo sezono

Ali ste vedeli, da lesene pletne na Bledu, ki vozijo turiste na otok, prav vsako zimo potegnejo iz vode? Na kopnem jih pobrusijo, na novo prebarvajo in polakirajo. Le tako lahko čolni na vesla iz macesnovega lesa kljubujejo vremenskim razmeram in plujejo tudi do pol stoletja. Letos so si lahko za to natančno in zamudno delo vzeli veliko časa. Čeprav bi že lahko pluli, so objekti na otoku zaprti, zato začetek pletnarske sezone načrtujejo za začetek aprila.

