Let 3 z novo skladbo Lassie pojejo odo iskreni in čisti ljubezni

S skladbo in videospotom "Cikica" so Let 3 napovedali nov studijski album, posvečen ljubezni, tokrat pa predstavljajo novo ljubezensko pesem, na katero niste pripravljeni in je tudi niste pričakovali. Lassie je oda in posvetilo iskreni, čisti in brezpogojni ljubezni.

"To je tista mladostna, ognjevita ljubezen, ki je lahko telesno izrazita in umazana, v duhu pa je pravzaprav angelsko čista in nedolžna. To je ljubezen, ki jo čutiš v želodcu, ljubezen, zaradi katere ti gorijo ušesa, ljubezen, ki ti ne da spati, in zaradi nje nikoli nisi utrujen. Naša Lassie je prav to – simbol brezmejne ljubezni in zaupanja." – je povedal frontman zasedbe Zoran Prodanović Prlja. Besedilo pesmi je napisal Damir Martinović Mrle, glasbo in aranžma je skupaj z njim realiziral Matej Zec, ki je bil zadolžen tudi za produkcijo pesmi. Vse pa je nastalo v domači glasbeni delavnici – čarobni hiši zvoka, v 'Studiu GIS'.

Skladba Lassie je stanje duha, fizična ekstaza in oda ljubezni v njeni najčistejši obliki

Damir Martinović Mrle je o novem singlu povedal: "Med nama je vzplamtela vsa ljubezen tega sveta – v eno sta se zlila duša in telo, v objemu, ki diši po znoju in nežnosti. Sline, vzdihi in mokre noči gredo skozi naju kot val odrešitve, ko se poljubljava do roba zavesti. Nad vsem pa bdi Lassie, pes čuvaj vseh zaljubljenih, ta, ki tuli na luno, ker je to ljubezen, ki gori brez konca."

Spremljevalni videospot je režiral Radislav Jovanov Gonzo, snemanje je potekalo v gozdnati in pravljični pokrajini vasice Slavagora pri Samoboru. Videospot dodatno poudarja psihedelično, vizualno bogato in čustveno vzdušje skladbe: "Kaj ima Lassie opraviti z opicami - ne vem, a nekako gredo skupaj s to pesmijo, ki se te 'prilepi' in te v trenutku okuži. Let 3 igrajo na trip travniku. Celotna situacija nas je povlekla v barvito poletno energijo, ki jo je Prlja poimenoval umma gumma!", je povedal režiser Radislav Jovanov Gonzo.

