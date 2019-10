Država 2016 še svarila pred stečajem: Adria letno prispeva 50 milijonov evrov

"S tem bo Slovenija vzpostavila pogoje za ohranitev nacionalnega letalskega prevoznika," so bili takrat optimistični v SDH.

'Nadomestila za čas brezposelnosti bi mesečno znašala 400.000 evrov'

"SDH ocenjuje, da je dogovorjena transakcija prodaje ob predhodni dokapitalizaciji za Slovenijo gospodarna odločitev," so zapisali na SDH in za svojo trditev ponudili kopico argumentov.

"Postopek dokapitalizacije v višini 3,1 milijonov evrov ne presega direktnih stroškov stečaja, ki bi na 31. 3. 2016 znašali 3,2 milijona evrov," so navedli in ocenili, da to tudi "minimalizira tveganje morebitne nedovoljene državne pomoči".

Dodali so, da Adria letno v slovenski proračun prispeva okrog 10 milijonov evrov v obliki davkov (na plače, prispevki). V letih 2000 do 2014 naj bi tako Adria prispevala skupno preko 200 milijonov evrov v proračun, samo v obliki prispevkov in davkov. "Poleg navedenega se ocenjuje, da bi znesek nadomestil za čas brezposelnosti, v primeru, da bi zaposleni v družbi Adria Airways, d. d. prešli na Zavod za zaposlovanje, znašal mesečno okoli 400.000 evrov," so še dodali.

SDH je bil prepričan, da bo s prodajo država preprečila stečaj Adrie

Med ključnimi cilji prodaje je SDH našteval doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter "nadaljnji obstoj in razvoj Adrie, ki bo ohranil ali povečal število delovnih mest".