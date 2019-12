2018 odobrili kar 235 izrednih naturalizacij. Letos na državljanstvo čakata dva športnika

Postopek izredne naturalizacije je najhitrejši način, kako lahko športniki, kulturniki, znanstveniki in drugi pridejo do slovenskega državljanstva. V zadnjih letih je bila najbolj izpostavljena naturalizacija košarkarja Anthonyja Randolpha , ki se je državi povrnila z zlato kolajno z evropskega prvenstva v košarki. Postopek izredne naturalizacije pa je za svoj vstop v vlado izkoristila tudi kohezijska ministrica Angelika Mlinar . A primera nista osamljena. Slovenija je zgolj v letu 2018 izvedla 235 izrednih naturalizacij.

Razlogi, na osnovi katerih lahko vlada sprejme odločitev o izredni naturalizaciji, so naslednji: športni, znanstveni, zdravstveni, gospodarski, verski in nacionalni. In ta sploh ni tako redka. Zgolj v lanskem letu je bilo po hitrem postopku naturaliziranih 235 oseb. Daleč največ, kar 192 iz nacionalnih razlogov. Športnika zgolj dva.