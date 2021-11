Leta 2020 umrlo več prebivalcev kot leto prej, naravni prirast najnižji po letu 1945

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je ob dnevu spomina na mrtve pripravil informacije o umrlih v preteklem letu. Po njihovih podatkih je leta 2020 v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev, kar je 3428 oseb oz. 16,7 odstotka več kot leto pred tem. Med umrlimi je bilo 11.733 moških in 12.283 žensk.

Že vse od leta 2017 je naravni prirast v Sloveniji negativen in tudi lani ni bilo nič drugače. Epidemija covida-19, ki je zaznamovala preteklo leto, in visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru pa sta povzročili, da se je negativni prirast še povečal. Tako je za preteklo leto znašal –2,5 na tisoč prebivalcev, kar je najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.