Leta 2021 bomo zadnjič premaknili uro. Bo Slovenija izbrala zimski ali poletni čas?

Poslanci Evropskega parlamenta so podprli predlog Evropske komisije o premikanju ure, vendar so glasovali za preložitev datuma z 2019 na 2021. Za ukinitev leta 2021 je glasovalo 410 poslancev, 192 jih je bilo proti, 51 vzdržanih.

Slovenska vlada je konec novembra lani sporočila, da načeloma podpira predlog direktive za ukinitev premikanja ure, vendar le pod pogojem, da se na ravni EU zagotovi mehanizem in ustrezen rok za koordiniran prehod na usklajen čas.

Lansko javno posvetovanje je sicer pokazalo, da so Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času. Tudi Portugalci, Ciprčani in Poljaki so se večinsko izrekli za poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa za zimskega.

Hrvaški mediji o novem sporu: Ljubljana naklonjena zimskemu času, Zagreb poletnemu

Evropski parlament države članice in Evropsko komisijo poziva k usklajevanju glede uporabe zimskega ali poletnega časa, da bi zagotovili, da ne bo motenj na notranjem trgu.

Hrvaški Jutarnji list tako danes na primer poroča o potencialnih novih polemikah med Slovenijo in Hrvaško. "Po polemikah okoli Piranskega zaliva in sporih glede terana in pršuta je na vidiku novo nesoglasje med Hrvaško in Slovenijo. Tokrat gre za časovni pas. Nas bo poleg državne meje razdvajala še časovna?" se sprašujejo. Kot so zapisali, so od našega Ministrstva za infrastrukturo izvedeli, da se Slovenci nagibamo k temu, da bi obdržali zimski čas. Povedali naj bi jim, da so na vse sosednje države naslovili dopise z vprašanji o njihovem razmišljanju glede te odločitve, a niso prejeli še nobenega odgovora. Hrvaško ministrstvo za promet, morje in infrastrukturo naj bi jim odgovorilo, da od Slovencev niso dobili ničesar.

Uradna odločitev o tem, kateri čas bo izbrala Slovenija, še ni bila sprejeta, ministri pa bodo morali pri odločanju upoštevati mnenja sosednjih držav ter izbrati enotno možnost.

Možna je tudi preložitev veljavnosti direktive za eno leto

Če bi komisija ugotovila, da bi predvidena uporaba enega ali drugega časa znatno in trajno ovirala delovanje notranjega trga, lahko predlaga preložitev začetka veljavnosti direktive za največ 12 mesecev, piše v besedilu, ki ga je danes sprejel Evropski parlament.

Spomnimo. Evropska komisija je lani predlagala, da vse članice unije ukinejo premikanje ure dvakrat na leto, pri čemer bi bil zadnji obvezni premik ure na poletni čas 31. marca letos, na zimski pa 27. oktobra. Pristojni odbor evropskega parlamenta je v začetku meseca predlagal zamik roka za zadnji premik ure za dve leti, na leto 2021.

Članice EU, ki so sicer razvrščene v tri različne časovne pasove, so v zadnjem stoletju uvedle poletni čas, da bi prihranile energijo, predvsem v času vojne ali med naftno krizo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. EU je od leta 1980 postopoma sprejemala zakonodajo, s katero je odpravila različne časovne razporede nacionalnega premikanja ure.

V današnjem času je namen premikanja ure veliko manj pomemben, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se vse bolj pritožujejo zaradi negativnih učinkov na zdravje.