Uporaba telefona med vožnjo: dovolj je lahko že pet sekund

Agencija za varnost prometa (AVP) in Policija začenjata prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu. V času akcije, ki se bo sklenila v nedeljo, bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki motijo voznikovo vidno ali slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Agencija bo z medijskimi aktivnostmi ter v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana tudi z nadcestnimi transparentni opozarjala na tveganja, ki jih prinaša uporaba mobilnega telefona v prometu.

Po navedbah agencije so mobilni telefoni zadnje desetletje eden od večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Po različnih mednarodnih raziskavah se namreč ob uporabi mobilnega telefona tveganje za nastanek prometne nesreče poveča od štiri- do 23-krat.

Agencija in Policija opozarjata, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo, in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 odstotkov.

Kaj vse vpliva na kognitivne sposobnosti voznika, ugotavlja dr. Tina Cvahte Ojsteršek s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v doktorski nalogi z naslovom Vizualna pozornost voznika na prometno okolje in dogajanje ob prisotnosti motenj znotraj vozila. V terenskem eksperimentu so 23 udeleženih voznikov v realnem okolju izpostavili 15 motnjam znotraj vozila: uporabi mobilnega telefona (prostoročno ali običajno), nastavljanju ali upravljanju s sistemi v avtomobilu ter iskanju stvari v avtomobilu. Za najbolj problematično (z vidika odvrnjene pozornosti od prometnega okolja) se je izkazala uporaba mobilnega telefona (branje in pošiljanje SMS-sporočila, ogled posnetka) ter nastavljanje sistemov znotraj avtomobila, kjer prednjačita radio in navigacijski sistem. Pri teh nalogah so vozniki skozi vetrobransko steklo gledali le tretjino časa. Pri nastavljanju klimatskega sistema so vozniki stran od ceste gledali polovico časa.

Tudi prostoročno telefoniranje ni varno

Zakon sicer dovoljuje uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki pa ga Policija in Agencija odsvetujeta, saj odvrača pozornost voznika in ni varno! "Med vožnjo ne upravljajte s telefonom, ne pregledujte socialnih omrežij, si ne zapisujte opomnikov, ne brskajte po spletnih straneh, ne fotografirajte ali snemajte, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost! V primeru nujne uporabe mobilnega telefona se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujte šele, ko končate s pogovorom," svetujeta Policija in Agencija za varnost prometa.

Najbolj izpostavljena skupina voznikov so sicer poklicni vozniki, ki so izpostavljeni večjemu naboru motenj znotraj vozila. Tudi nedavna francoska študija ugotavlja, da vozniki tovornih vozil med vožnjo v povprečju devet odstotkov časa uporabljajo mobilni telefon. Pogosteje so tudi pod vplivom dejavnikov utrujenosti.

Glede na kategorijo udeleženca v prometu že vrsto let prevladujejo vozniki osebnih vozil, teh je bilo skoraj dve tretjini (60,2 odstotka), sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je za slabo četrtino (24,2 odstotka) in kolesarji s 3,5 odstotka, kjer so ugotovili za tretjino več prekrškov kot v letu 2021. Naraščajo pa tudi kršitve pri voznikih e-skirojev, teh je bilo lani 35, v letu 2021 pa le devet.

Največ kršiteljev, skoraj tretjino (30 odstotkov) je v starostni skupini od 35 do 44 let, sledi skupina od 45 do 54 let s 23,2 odstotka in od 25 do 34 let z 22,8 odstotka. Najmanj je kršitev je v starostnih skupinah do 18 let, od 18 do 24 let in nad 65 let.