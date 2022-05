17 let po tragediji v klubu Lipa starši pokojnih še vedno čakajo odškodnine

V ponedeljek sta na posest Zavašnikovih zapeljali dve policijski vozili. V enem so bili tudi policijski psi. Kmalu za njimi so na prizorišče prišli sodni izvršitelj, upniki, priče in strokovnjaki za rokovanje z nevarnimi psi. "Imamo dovoljenje, da tole odpremo," so zagotovili, ko so stali pred vhodnimi vrati.

Vse to se je zgodilo nekaj pred deseto uro pred nekdanjo diskoteko Lipa, kjer je množica leta 2005 do smrti poteptala tri najstnice. In kjer 17 let po tragediji, kljub vsem sodnim kalvarijam, v organizaciji družine Zavašnik še vedno nemoteno potekajo nočne zabave. "Seveda, slišim te zabave," pove eden izmed domačinov.

Upniki so bili pripravljeni na odpor Roberta Tomasa Zavašnika, ki je bil, zaradi povzročitve splošne nevarnosti, obsojen na pet let zapora, a kazni nikoli ni odslužil, saj se je do zastaranja skrival v Umagu na Hrvaškem. A ga dopoldne ni bilo na posesti, prav tako ni bilo njegovega psa, na kar je bila posebej pripravljena celotna ekipa. Po 40 minutah od vstopa je eno stavbo le odprla mati Roberta Tomasa Zavašnika. Kot sta povedali priči, se gospa policiji ni upirala, prav tako je vse potekalo mirno.