Leta so samo številka - najstarejši na modni pisti star 93 let

Saj veste, kako pravijo, leta so samo številka. To so potrdile tudi manekenke in manekeni iz 13 domov za starejše po Sloveniji. Najstarejši izmed njih jih šteje celo 93 let. "Smo preveč stari, da bi imeli tremo", so nam navdušeno pripovedovali, veseli, da so lahko kot manekeni predstavili kreacije treh znanih slovenskih modnih oblikovalk.