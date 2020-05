Prelet za zmago: Letala F-16 in pilatus bodo v zahvalo preletela slovenske kraje

V ponedeljek bo slovensko in ameriško letalstvo pripravilo poseben prelet. Letala F-16 in pilatus bodo preletela slovenske bolnišnice, DSO-je in druge kraje v zahvalo vsem, ki so sodelovali pri preprečevanju širjenja virusa. Prelet se bo zgodil od 13.00 do 14.30, letala pa bodo v formaciji preletela več kot 10 krajev. Na zemljevidu si lahko ogledate predvideno lokacijo in čas preleta.

Slovenija se je uspešno spoprijela s prvim valom okužb s koronavirusom, konec meseca pa se bo tudi uradno končalo obdobje epidemije. Od samega začetka so pri omejevanju okužb in drugih nalogah delovali številne službe, enote in posamezniki. "Vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali pri preprečevanju širjenja covida-19, se bodo skupaj zahvalili pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske in 31. lovskega polka Vojnega letalstva ZDA iz Aviana," so sporočili z ministrstva za obrambo. S tem bodo obeležili tudi uraden konec epidemije v Sloveniji. V 31. polku bodo v ta namen uporabili letala F-16, teh bo šest. Slovenski 15. polk pa bo v zrak poslal tri pilatuse PC-9, ki bodo na čelu prve formacije, za njimi pa ameriška letala. Višina poleta bo približno 1.200 metrov, hitrost pa 425 kilometrov na uro.

Ameriški piloti bodo v znak zahvale pred tem podobno preleteli nekatera italijanska mesta. Kot so še dodali na ministrstvu, "čeprav smo k dobri epidemiološki sliki prispevali pravzaprav vsi, je bilo najtežje breme predvsem na plečih zdravstvenih delavcev … Njihove napore so v ozadju podpirali še številčnejši pripadniki civilne zaščite, Slovenske vojske in vsi, ki so bili oziroma so se vključili v sistem zaščite in reševanja, ter vsi, ki ste zagotavljali delovanje vseh osnovnih sistemov v državi."Podpolkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka slovenskega vojaškega letalstva je dejal, da gre za poseben prelet ozemlja Republike Slovenije, kot ga še ni bilo. "Naš polet se bo začel ob 13.15 nad Jesenicami, nato bodo preleteli Jesenice, Golnik, Kranj, Ljubljano, Celje, Maribor, Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Brežice, Novo mesto, Metliko, Postojno, končal pa se bo ob približno 14.25 nad Izolo."

