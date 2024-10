Letalska nesreča z razlitjem nevarnih snovi: kdo in kako bi reševal?

Pred dobrim tednom se je na nebu nad Slovenijo odvijala prava drama. Tovorno letalo, ki je letelo iz Frankfurta v Tel Aviv in prevažalo nevaren tovor, se je namreč znašlo v težavah in moralo zasilno pristati na brniškem letališču. In kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo tako? Kako bi potekalo reševanje, kdo bi reševal? Tudi tega so se učili na vojaški vaji na cerkljanskem letališču.