Letalo falcon: Ko gre za zdravljenje s presaditvijo, štejejo minute

Mineva deset let od prvega prevoza organov za presaditev, ki ga je izvedla posadka Slovenske vojske z letalom falcon. Po besedah predstavnikov zdravstva in obrambe je ta možnost prevoza prinesla večjo varnost in optimalno logistiko. Ko gre za zdravljenje s presaditvijo, štejejo namreč minute, so poudarili na novinarski konferenci na Brniku.