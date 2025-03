Letalo norosti bi lahko mirno pristalo sredi trga, nihče ne bi niti trznil

"Si videl tega, si videl tistega?!" Popoldanski sprehod po ptujskih ulicah na pustni torek je nekaj, kar človeka vsekakor dodobra nasmeji Uradno Kurentovanje je končano, ni več nobenih določenih ur za začetek programa, ograj za povorke. Utrujeni koranti odložijo zvonce, slečejo kožuhe in snamejo larfe ter se v rdečih ruticah in gamašah pomešajo med ostale. Mesto v celoti pripade ljudem, in to kakšnim. Domačini so po enajstih dneh nehali zabavati obiskovalce in začeli rajati zase. To je dan, ko neobičajne stvari postanejo povsem običajne.

OGLAS

Dobrodošli na pustnem Ptuju FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Marsikje drugod po Sloveniji je tako, da so skrbno izdelani pustni liki v domeni predvsem najmlajših otrok in kolektivov. Starši od nog do glave v masko odenejo vrtčevske otroke, njihove vzgojiteljice se predstavijo z enotno podobo, enako storijo marsikateri kolektivi. Za skupinske maske se prijatelji običajno odločijo za sobotno zabavo ali posamezna ocenjevanja najboljših mask, sicer pa je pogosto dovolj že kakšen sprehod z narisanimi brčicami ali naglavnim okrasjem.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert













Pustni torek 2025 na Ptuju icon-picture-layer-2 1 / 8

Medtem ko je na Ptuju tako, da moraš v torek na ulicah z lučjo iskati nekoga, ki ni maškara. Pa čeprav se sprehaja popolnoma sam ali pa sedi in pije kavo, ki jo je sicer prav tako treba iskati z lučjo, ko se začne dan prevešati v pozno popoldne. Nepopisna gneča namreč strežnemu osebju ne olajšuje dela in vsaka izgubljena sekunda šteje.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert













Pustni torek 2025 na Ptuju icon-picture-layer-2 1 / 8

Vzdihi olajšanja Na enem izmed notranjih dvorišč je slišati vzdihe olajšanja. Člani etnografskega društva Veseli korant namreč pravkar slačijo vroče kožuhe, ki so v toplem marčevskem popoldnevu vsekakor težko breme. S predajo oblasti v mestu nazaj dejanski županji se je končalo 65. Kurentovanje, ki je trajalo kar 11 dni ter je privabilo več kot 100.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Program je z različnimi prireditvami, razstavami in koncerti soustvarilo več kot 8.200 nastopajočih, umetnikov in pustnih šem.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert











V klubskih prostorih icon-picture-layer-2 1 / 7

Še precej dlje pa so zimo odganjali kurenti. Na Ptujskem se pustni čas namreč začne s Kurentovim skokom, ko so ob večernem kresu v Budini zberejo kurenti, opremljeni le z zvonci in ježevkami, ki takoj po polnoči na svečnico prvi pozdravijo pustni čas. Že od 3. februarja dalje je tako Ptuj z okolico živel v pustnem vzdušju, kurenti pa so torej kar mesec dni opravljali svoje obredje po vaseh in v mestu. Po dolgih in napornih štirih tednih zdaj kožuhi romajo nazaj na obešalnike. A to ne pomeni, da so tudi fantje, ki so jih nosili, zaključili s pustovanjem. "Počakajte še mene," iz klubskih prostorov na dvorišče dirja Dušan, ki si zateguje usnjene pasove in popravlja kosmato kapo, da bi se z usklajeno podobo pridružil dekletom, že zbranim v kotu. "To, kar me vidiš, to sem," ob tem Patricija odvrne radovednežu, ki ugotavlja, ali predstavljajo bojevnice iz plemena Vikingov ali pa morda junaško princeso Xeno s televizijskih ekranov.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



Bojevniške princese. In Dušan. icon-picture-layer-2 1 / 3

Stari znanci "Hej, mar se nismo mi srečali že v Stuttgartu?" s fotografom Damjanom Žibertom zaslišiva glas za seboj, ko se prebijava po nagnetenem pločniku v središču mesta, ki se je spremenil v gostinsko teraso. In res smo se, junija lani, ko so nas v navijaški coni med evropskim prvenstvom v nogometu nasmejali z zgodbo o nevsakdanji vožnji z legendarnim avtobusom. V Stuttgartu iz kampa v bližini stadiona in od tam želeli naročiti taksi do središča mesta, ko jim je ustavilo znamenito vozilo s podpisi danskih nogometnih reprezentantov , ki ima tudi bar in pipico za točenje piva.

"Še dobro, da so vas srečali v Nemčiji - tako smo doma vsaj vedeli, da so vsi skupaj in vsi še vedno celi," se ob spominu na nogometno poletje nasmeji boljša polovica enega izmed njih. Ptujčani Gorazd, Marjan, Rado in Tomi so tokrat peš, znova pa imajo nekaj na glavi. In spet bodo njihovi domači lahko prebrali, da so tudi fašenk preživeli skupaj in celi.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



Nogometni navijači na domačih tleh. icon-picture-layer-2 1 / 3

Le nekaj metrov naprej stoji še en znan obraz. Ko je pred dvema letoma stopil v eno izmed ptujskih gostiln, so se vse glave obrnile proti njemu. Lepo urejen in visokorasel, v rokah je nosil velikanski šopek rdečih vrtnic. Dekleta so mu skočila v objem in padla na kolena.

David je takrat namreč spremljal naš priljubljeni resničnostni šov, zato ga je prešinilo, da bi bil Sanjski moški lahko tudi odličen pustni lik. Ogledal sliko Blaža Kričeja Režka, oblekel smoking in si nadel metuljčka, nato v lokalni cvetličarni pokupil vse sveže vrtnice. A teh ni kar tako razsipal naokrog, saj jih je hranil za posebno ceremonijo, kot se je za njegov pustni lik v skladu s scenarijem naše oddaje seveda tudi spodobilo.

Tokrat je bil pilot. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Letos pa se je odločil za še eno uglajeno pustno podobo, prelevil se je v pilota. "Ne, ne naše Adrie Airways, ta je propadla. Gre za posebno ptujsko aviolinijo, ki obstaja in leti samo danes," se je smejal. Glede na oblak norčavosti in norosti, ki se v torek spusti nad ptujske ulice, v resnici ne bi nikogar presenetilo, če bi pred mestno hišo ta dan pristalo njihovo lastno letalo ...

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







































Pustni torek 2025 na Ptuju icon-picture-layer-2 1 / 21

Začutil je, kdaj ga obleči Živ dokaz za to, da bi res lahko trdili, da imajo Ptujčani pustni čas v krvi, je mali Liam. Komaj je dobro shodil, pa že naokrog suvereno paradira v lastnem kurentovem kožuščku.

Najmanjši kurent v mestu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Ko ga je dobil, ga je najprej ves teden samo gledal in božal. Ko pa je napočila pustna sobota, se je odločil, da ga bo oblekel," pripoveduje njegova mama, medtem ko Liam s krofom v drobni ročici pozira fotografu. Malček nehote ponosno nadaljuje družinsko tradicijo, kurenta sta namreč tudi njegov oče in dedek.

Gneča na terasi enega izmed lokalov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand