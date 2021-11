Pipistrelovo hibridno-električno letalo uspešno zaključilo prvo fazo testiranja

Konzorcij MAHEPA je uspešno zaključil prvo fazo testne kampanje s hibridno-električno različico letala Pipistrel Panthera, so ponosno naznanili na Pipistrelu. Z uspešnim vzletom so še korak bližje bolj trajnostnemu in zelenemu letalstvu.

icon-expand FOTO: Pipistrel - Jožef Kovačič icon-chevron-left icon-chevron-right Z letališča Cerklje je vzletelo letalo MAHEPA Panthera, integrirano z novim hibridno-električnim pogonom, z izvedbo vzleta zgolj z električnim pogonom pa je dokazalo, da so lokalni brezemisijski leti mogoči. Mogočen, a vendarle tih let MAHEPA Panthere, je z vzletom dosegel vsa pričakovanja, ki so jih zastavili na podlagi predhodnih testov, izvedenih na tleh. Letalo ima tako vse lastnosti, da postane odskočna deska za nadaljnji razvoj hibridnega letalstva. Kot pravijo na Pipistrelu, so z uspešnim vzletom dosegli ključni mejnik projekta MAHEPA. Z razvojem novih tehnologij in zglednimi rezultati prispevajo k čistejšemu, tišjemu in bolj trajnostnemu letalstvu ter se uspešno približujejo ciljem evropskega zelenega dogovora, dodajajo. Konzorcij MAHEPA, ki ga sestavljajo Pipistrel Vertical Solutions, Compact Dynamics, DLR, H2Fly, Politecnico di Milano, TU Delft, Univerza v Mariboru in Univerza v Ulmu, je pionirski projekt razvoja hibridno-električnih tehnologij, ki bodo služile naslednji generaciji bolj zelenih letal.