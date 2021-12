Ostanke lovca F-35, ki so predstavljali varnostno tveganje, uspešno odstranili iz morja

Posnetek je v javnost prišel brez dovoljenja, v zvezi s tem pa naj bi po podatkih ukdefencejournal pridržali člana posadke. Ostanki letala, ki so ostali v morju, so vzbujali skrb, zdaj pa so z ministrstva za obrambo sporočili, da so jih uspešno odstranili in ne predstavljajo več varnostnega tveganja. Uspešno lociranje in odstranjevanje delov letala sta bila glavna prioriteta, saj bi ti, če bi prišli v napačne roke, predstavljali varnostno tveganje, pišejo britanski mediji. Za lociranje vseh ostankov letala na morskem dnu so potrebovali dva tedna, njihovo odstranjevanje pa je trajalo še teden dni.