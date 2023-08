Letalska policijska enota delila posnetke z najbolj prizadetih območij

Med katastrofalnimi poplavami, ki so v preteklih dneh zajele Slovenijo, so poleg gasilcev, vojakov, gorske reševalne službe in drugih pripadnikov civilne zaščite po vsej državi posredovali tudi policisti. Poslali so posnetke z najbolj opustošenih območij, in sicer Zgornje Savinjske doline, Koroške in delov Gorenjske.

"Helikoptersko reševanje v dežju, ob strelah, vetru in besneči vodi je nevarno, a svoje delo opravljamo zavzeto in predano, ker vemo, kako težko je ljudem, ki so ostali sami in brez vsega," pravijo policisti, ki so posredovali v Črni na Koroškem, Ljubnem ob Savinji pa tudi nekaterih drugih krajih. Danes okoli 11. ure so objavili še en posnetek s terena in pripisali, da "se končno kaže sonce, ki smo ga vsi težko čakali". Hvaležni državljani, ki občudujejo požrtvovalno delo policistov, pa so med drugim v komentar zapisali: "Sonce ste tudi vi sami, zato pa je posijalo izza oblakov". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke