Obramba pred točo znova v roke Letalskega centra Maribor, a opozarjajo na premalo sredstev

Kmetijsko ministrstvo je letos z objavo razpisa pohitelo in letalski center kar nekoliko presenetilo, na koncu pa razpis ni bil uspešen, saj v centru, ki že leta edini v državi izvaja posipanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom, trdijo, da pod sedanjimi pogoji težko zagotovijo storitev.

Država je letos za omenjeno dejavnost v razpisu predvidela nekaj več kot 280.000 evrov, kar je okoli 15.000 evrov več kot lani. Čeprav je bila na drugem razpisu po besedah vodja omenjene dejavnosti Darka Kralja razpisana vrednost višja le za 2000 evrov, pa so se na pobudo lokalnih skupnosti in pritiska javnosti na njihovem območju vseeno odločili za prijavo.

"Stroški so v primerjavi z letom prej višji za 400 odstotkov. Piloti delajo za vedno manjši denar, a ker vlagamo v to dejavnost že 44 let, smo se odločili, da bomo tudi letos šli v to v upanju, da se bo v prihodnje vendarle kaj spremenilo ter da bomo našli sistemsko rešitev," je dejal Kralj, ki je ob tem prepričan, da so prav oni v Sloveniji edini strokovno usposobljeni za takšno delo.

Kralj je znova poudaril, da je cena obrambe pred točo v primerjavi z enim samim točnim primerom zanemarljiva. Prepričan je, da vsako sezono preprečijo vsaj en oblak in točo. Zavedajo se, da proti naravi težko dobiš vojno, lahko pa omiliš posledice naravnih ujm, kar po njegovem trenutno počnejo po vsej Evropi, seveda na različne načine.