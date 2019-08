Letalski incident: helikopter Slovenske vojske trčil v jeklenico

Nesreča se je zgodila v petek, 23. avgusta, ob 11:06 med trenažnim letom s helikopterjem AS AL 532 Cougar. Incident so nam na vojski potrdili in pojasnili, da"je helikopter jeklenico zadel pri vasi Srpenica, in sicer s podvozjem. Po trku so s plovilom pristali pri Kobaridu, kjer so preverili poškodbe in nato odleteli proti Brniku, kjer helikopter zdaj tudi je."

Služba za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov RS je bila z incidentom seznanjena in vzroke trčenja preiskuje, končno poročilo bo tako jasno v naslednjih mesecih.