Letalski prevozi politikov: kakšni so stroški in kam letijo?

Naši politiki se včasih odločijo za prevoz po zraku. Tako kot pred nedavnim predsednica države, ki je na proslavo v Beltince poletela s policijskim helikopterjem. Zasebne letalske prevoze politiki sicer uporabljajo največkrat takrat, ko je državni Falcon zaseden ali pa na popravilu. Premier Golob je poslovni let v času mandata uporabil za 15 službenih poti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar niti enkrat. Po funkciji ima sicer prednost pri rezervaciji vladnega letala. Medtem število zasebnih letov strmo narašča. Na portoroškem letališču so v lanskem letu beležili 70 odstotkov več komercialnih poslovnih letov kot leta 2023. A kdo sploh leti z zasebnimi letali pri nas, koliko stane najem in s katerim letalom leti Luka Dončić?

Slovenci smo za novo vladno letalo leta 2001 odšteli približno 33 milijonov ameriških dolarjev, od takrat Falcon pridno uporabljamo. V zadnjih šestih letih je tako denimo poletel 1441-krat. Funkcionarji so z njim največkrat leteli leta 2021 v času vlade Janeza Janše, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU. Lani je Falcon opravil 261 poletov. Naročniki so bili urad predsednice republike, kabinet predsednika vlade, državni zbor, različna ministrstva in Generalštab Slovenske vojske. Njihova najpogostejša destinacija pa je bila Bruselj.

Letalo falcon ključno za prevoz organov za presaditev FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Eden najodmevnejših letov s Falconom trenutne vlade je bil zagotovo polet iz Ljubljane na Dunaj ob začetku leta 2023, kamor se je na koncert dunajskih filharmonikov odpravila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Če bi se odločila za potovanje z avtomobilom, bi bilo potrebnih več avtomobilov, večje spremstvo, in sicer predvsem iz varnostnega vidika, kot tudi protokolarno spremstvo," je takrat pojasnila svojo odločitev. Stroški poleta naj bi bili zato nižji, kot če bi se delegacija na pot odpravila z avtomobili. V prejšnji vladi pa je dve podobno kratki poti iz Ljubljane, to je do Budimpešte in Bratislave, opravil takratni notranji minister Aleš Hojs, ki je v času svojega mandata državno letalo uporabil 31-krat.

Falcon ali zasebno letalo?

Kako pa je z najemanjem zasebnih letal? Predsednica republike Nataša Pirc Musar ga, verjetno tudi zaradi prednosti pri rezervaciji Falcona, ni uporabila nikoli, odgovarjajo v njenem kabinetu, iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba pa sporočajo: "V času mandata je Kabinet predsednika vlade najel poslovno letalo za 15 službenih poti v vrednosti 223.000 evrov." Povprečno so v kabinetu predsednika vlade sicer za službeno pot v Bruselj s Falconom odšteli nekaj več kot 6650 evrov, z najemanjem poslovnih letal pa slabih 19.000.

Zasebni leti in letala

Medtem število zasebnih letov strmo narašča. Na portoroškem letališču so v lanskem letu beležili 70 odstotkov več komercialnih poslovnih letov kot leta 2023. A kdo sploh leti z zasebnimi letali pri nas in koliko stane najem? Cessna CitationJet, model 525 v lasti letalske družbe Janez let, opravlja zasebne lete. Na dan snemanja je letalo z dvema potnikoma priletelo na portoroško letališče iz Nice. Za pot je potrebovalo dobro uro. Leti, ki jih v podjetju izvajajo, so najpogosteje poslovni. "Mi ne operiramo neke take razkošne reaktivce, kot jih vidite v kakšnih filmih ali pa tako naprej. Neki so čisto poslovni leti, se pravi tistim, ki je čas pomemben, neki jih gre seveda zdaj v tem poletnem času na dopuste, velik je takih enkratnih priložnosti, ne vem, kakšne fantovščine, dekliščine, taki posebni dogodki," pove pilot in direktor podjetja Janez let Matej Cerar.

Za koliko denarja lahko najamete zasebno letalo?

In koliko stane najem zasebnega letala? "Težko je reči, ker je veliko faktorjev, ki so odvisni od cene leta, ampak recimo kakšne štiri evre na kilometer je cena samega najema letala, plus še letališke takse, ki so odvisne od tega, kam greste," pojasni Cerar. Za povratni let v 500 kilometrov oddaljen Stuttgart bi morali odšteti okoli 5000 evrov. Kaj pa, če bi želeli poleteti iz Portoroža v Maribor? Zanimanja, pravi Cerar, za take lete ni: "Mogoče se zgodi enkrat na leto ali pa še to ne, da je kakšen dogodek, ne vem, da nekdo hoče nekam priti, kakor sem že prej rekel, neke enkratne stvari, pa da je cena bolj ugodna na kratek let, ampak v Sloveniji ni teh letov." Za pot z Obale do štajerske prestolnice bi s tem letalom sicer potrebovali zgolj 20 minut. S Cessno 172 pa približno uro in pol. Motorno letalo s štirimi sedeži, staro 35 let, v lasti Obalnega letalskega centra Portorož. A njegova življenjska doba, če je dobro vzdrževano, pravzaprav ni pomembna, prav tako mu cena z leti ne pada, nas poduči pilot Benjamin Ličer. "Če bi mi zdaj na tem letalu naredili generalno obnovo in oglas, da to letalo prodajamo, bi več zaslužili kot smo plačali za to letalo, takrat, ko smo ga kupovali."

Uporabljajo ga za šolanje pilotov, panoramske polete, nadzor nad požari.

Ličer je v svoji 60-letni letalski karieri izvedel 14.000 ur letenja ter več kot 40.000 vzletov in pristankov: "Čeprav je že toliko let, meni je vsak let, ki ga naredim, tudi ta današnji, navdih." Dih pa nam večini vzame tudi pogled na letala, kot je Gulfstream G650 ER. To je eno največjih in najboljših zasebnih letal na svetu, s katerim se v domovino redno vrača košarkarski zvezdnik Luka Dončić. A zasebna letala niso namenjena zgolj luksuzu. "Sam konkretno sem sedem ljudi rešil na morju gotove smrti, lahko rečem, ker sem jih pravočasno odkril brodolomce, srfarje, ko jih je nenadna burja odnesla na odprto morje," pove Ličer. "Tudi zdravstveni leti velikokrat, se pravi, na neka zdravljenja, prevoz organov. Prevoz rizičnih oseb, se pravi za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, deportacije in take stvari," dodaja Cerar. Spomnimo, leta 2019 je malega Krisa po nujno potrebno zdravilo čez lužo odpeljalo zasebno letalo, prav tako znamke Gulfstream, zdaj že pokojnega srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Slovenija na repu evropske lestvice prometa z zasebnimi letali