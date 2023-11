Letalski prevoznik Norwegian bo Ljubljano povezal s Koebenhavnom

Lete med slovensko in dansko prestolnico je nazadnje zagotavljal propadli prevoznik Adria Airways, so spomnili na portalu. Povezave med obema prestolnicama sicer pri Norwegianu še niso vključili v urnike letov, prav tako karte še niso naprodaj.

Norveški prevoznik, druga največja letalska družba v Skandinaviji, je že leta 2016 omenjal možnost prihoda v Slovenijo, letos poleti pa je začel leteti v Skopje. Pred tem je vstopil že na letalske trge Hrvaške, Kosova in Črne gore. Skupaj z leti v Ljubljano naj bi prihodnje poletje med drugim uvedel še lete iz Osla in Koebenhavna v Zadar, iz Göteborga v Prištino in iz Rige in Koebenhavna v Tivat. Večina teh letov naj bi bila operativna le od junija do avgusta.